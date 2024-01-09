В западных странах могут не пройти выборы президента РФ

В российских консульствах на территории некоторых "недружественных" стран не будут организованы участки для голосования на выборах президента РФ. Об этом издание "Ведомости" сообщило во вторник, 9 января, со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По его словам, речь идет о значительной части государств, внесенных в соответствующий список правительства России (входят 49 стран). Однако собеседник газеты отметил, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, идут консультации.



Член ЦИК России Павел Андреев подтвердил изданию, что пока охват стран для голосования не определили, срок образования избирательных участков за рубежом - 24 января, однако комиссия имеет право принимать соответствующие решения вплоть до пяти дней до даты выборов. Причину возможной отмены голосования в "недружественных" странах источники газеты объясняют соображениями безопасности и сокращением числа консульских работников.

МИД РФ: решение о выборах в "недружественных" странах примут до конца января

Министерство иностранных дел России изучает ситуацию с проведением президентских выборов в "недружественных" странах, о формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено, заявила изданию РБК официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом", - сообщила Захарова, добавив, что о формате и практических аспектах будет объявлено ориентировочно до конца января.

На выборах президента в 2018 году за рубежом проголосовали 444 тысяч человек, в 2012 году – 442 тысячи, напоминают "Ведомости".

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