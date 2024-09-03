Банки РФ требуют доказательств приема денег Китаем

Российские банки требуют от отечественных компаний, которые оплачивают счета в Китае, предоставлять письменное заверение, что местный китайский банк точно примет их деньги. Об этом во вторник, 3 сентября, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на два собственных источника.

Теперь, чтобы узнать судьбу своего платежа, российский поставщик китайской продукции обязан связаться с местным банком, описать детали и получить официальный ответ, примет ли тот денежный перевод. В случае положительного ответа поставщик передает данные российской компании, а та уже письменно уведомляет российский банк, что оплата точно будет принята. Газета уточняет также, что с подобным требованием столкнулся ее собеседник - импортер, а существование такой практики подтвердил консультант по внешнеторговым расчетам.

Причиной возникновения нового обязательства газета называет нежелание банков сталкиваться с возвратом средств - долгой процедуры, которая нервирует клиентов и приводит к финансовым потерям при конвертации. По словам гендиректора компании АО "Первая группа" Алексея Порошина, на которого также ссылается издание, доля возвращаемых китайскими банками платежей существенно увеличилась за последние два месяца.

"Грязный" и "чистый" юани

Ранее источники "Ведомостей" рассказали, что китайские банки на фоне санкций начали негласно делить юань на "грязный", то есть связанный с операциями с Россией, и "чистый". Кроме того, с конца августа банки Китая начали возвращать платежи за товары, которые китайские поставщики уже передали российским компаниям, пишет газета, уточняя, что один из собеседников поделился, что подобные случаи уже приобретают массовый характер. Причиной тому может быть опасение китайской стороны подпасть под западные санкции.

В свою очередь газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники заявляла, что китайская сторона возвращает в РФ около 80 процентов платежей в юанях. Источник издания рассказал, что на фоне растущего санкционного давления китайские партнеры становятся более требовательными и просят больше документов.

Банки КНР не принимают деньги от людей с российскими именами

Накануне газета "Известия" со ссылкой на предпринимателей написала, что банки КНР отказываются принимать деньги, "если в платежных документах есть русские имена". Как рассказал изданию Алексей Порошин, из-за отказа в совершении переводов для людей с российскими именами импортеры вынуждены готовить полный комплект документов через третьи лица, "чтобы не было видно связи с Россией". Это подтвердил "Известиям" и коммерческий директор компании "Импая Рус" Алексей Разумовский. По его словам, даже не попавшие под санкции русские имена, любые связи с РФ и даже надписи на кириллице могут стать основанием для отмены платежа.

"Известия" со ссылкой на Разумовского отметили, что китайские банки "боятся вторичных ограничений" и потому "используют так называемое нулевое доверие в отношениях с российским бизнесом и пытаются исключить любую возможную угрозу".

Во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в мае стороны обсуждали задержки с платежами через китайские финансовые институты. Агентство Reuters сообщало, что Китай начал активнее задействовать в финансовой сфере региональные банки, за деятельностью которых труднее следить Вашингтону. Агентство отметило, что альтернативой операциям через банки с осени впервые за 30 лет может стать бартер между Россией и Китаем, особенно в сельском хозяйстве.