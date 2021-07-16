Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.