 Вакцинация в России: добровольно? Принудительно! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.07.2021

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Россия

Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.

Карикатура Сергея Елкина: Путин с огромным шприцем вакцины от коронавируса, напоминающем пику, ищет тех, кто еще не привился

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    Автор: Андрей Гурков


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