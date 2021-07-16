Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.
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