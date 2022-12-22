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Киев без светаФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаУкраина

Солидарность с Украиной: знаковые места мира отключили свет

Сергей Куприков
1 ч. назад

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов. На эти деньги предусматривается покупка 1000 генераторов для украинских больниц.

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Акция "An Hour For Ukraine" ("Час для Украины") прошла в среду, 21 декабря, во многих городах мира. В знак солидарности с Украиной в более 60 известных местах мира на час выключили свет. Среди них - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрии Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, знаменитая телебашня Торонто.

Всем британцам, желавшим принять участие в акции, предлагалось выключить на час свет в своих домах и квартирах. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что, присоединяясь к акции, столица Великобритании вместе с другими городами мира хочет "выразить солидарность с Украиной" в войне.

"Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Сбор средств для покупки генераторов

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов через United24, национальную платформу по сбору средств в Украине. На эти деньги предусматривается покупка 1000 генераторов для больниц. По словам организаторов, украинским медикам в последнее время из повреждений энергоструктуры страны в результате российских обстрелов часто приходится проводить сложные операции при освещении фонариками.

Платформа United24 была запущена 2 июня 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Международного форума по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе. На этой платформе собирают пожертвования по трем направлениям: на оборону и разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь, а также восстановление Украины.

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