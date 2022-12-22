Солидарность с Украиной: знаковые места мира отключили свет

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов. На эти деньги предусматривается покупка 1000 генераторов для украинских больниц.

Акция "An Hour For Ukraine" ("Час для Украины") прошла в среду, 21 декабря, во многих городах мира. В знак солидарности с Украиной в более 60 известных местах мира на час выключили свет. Среди них - Римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрии Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллерского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии, знаменитая телебашня Торонто.

Всем британцам, желавшим принять участие в акции, предлагалось выключить на час свет в своих домах и квартирах. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что, присоединяясь к акции, столица Великобритании вместе с другими городами мира хочет "выразить солидарность с Украиной" в войне.

"Выключение света в здании Совета ЕС, "делимся" светом и солидарностью с украинцами, столкнувшимися с отключениями электроэнергии", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

Сбор средств для покупки генераторов

Кампания направлена на сбор 10 миллионов долларов через United24, национальную платформу по сбору средств в Украине. На эти деньги предусматривается покупка 1000 генераторов для больниц. По словам организаторов, украинским медикам в последнее время из повреждений энергоструктуры страны в результате российских обстрелов часто приходится проводить сложные операции при освещении фонариками.

Платформа United24 была запущена 2 июня 2022 года президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Международного форума по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе. На этой платформе собирают пожертвования по трем направлениям: на оборону и разминирование, гуманитарную и медицинскую помощь, а также восстановление Украины.

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