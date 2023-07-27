В закупках Росгвардии обнаружена новая коррупционная схема

В закупках Росгвардии обнаружена крупная коррупционная схема. Об этом заявил в среду, 26 июля, бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, ведомство закупило мобильные комплексы разминирования "Аракс" по завышенной цене. Задержаны начальник управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник департамента реализации государственных программ Игорь Елисеев, а также гендиректор компании-поставщика "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и еще несколько человек.мобильные комплексы разминирования "Аракс"

По данным Следственного комитета (СК) России, сумма хищений составляет 227 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Хинштейн уточнил, что мошенничество было вскрыто в ходе проверки, инициированной службой собственной безопасности Росгвардии по решению Виктора Золотова. Материалы проверки были направлены в военную прокуратуру и военное следствие, допрошены 12 человек, проведена серия обысков.

Скандалы 2023 года в Росгвардии

В марте 2023 года Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о коррупции и превышении полномочий в отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Его заподозрили в получении многомиллионных взяток и "откатов". Свою вину генерал признал.

В апреле 2023 года СК арестовал начальника отдела Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова. По версии следствия, Волков был ответственен за закупку двух неработающих комплексов "Орел-БПЛА". Эти установки приобретали для охраны Крымского моста.

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