  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

В закупках Росгвардии обнаружена новая коррупционная схема

Сергей Куприков
1 ч. назад

Ведомство закупило мобильные комплексы разминирования "Аракс" по завышенной цене. По данным Следственного комитета России, сумма хищений составляет 227 миллионов рублей.

https://p.dw.com/p/4URJQ
Директор Росгвардии Виктор Золотов в Ростовской области
Глава Росгвардии Виктор ЗолотовФото: Erik Romanenko/TASS/Imago Images

В закупках Росгвардии обнаружена крупная коррупционная схема. Об этом заявил в среду, 26 июля, бывший советник главы Росгвардии, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, ведомство закупило мобильные комплексы разминирования "Аракс" по завышенной цене. Задержаны начальник управления жилищной политики департамента строительства Росгвардии Ярослав Наконечный, начальник департамента реализации государственных программ Игорь Елисеев, а также гендиректор компании-поставщика "Комплексные системы" Олег Чекрышев, его заместитель Александр Беляков и еще несколько человек.мобильные комплексы разминирования "Аракс"

По данным Следственного комитета (СК) России, сумма хищений составляет 227 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Хинштейн уточнил, что мошенничество было вскрыто в ходе проверки, инициированной службой собственной безопасности Росгвардии по решению Виктора Золотова. Материалы проверки были направлены в военную прокуратуру и военное следствие, допрошены 12 человек, проведена серия обысков.

Скандалы 2023 года в Росгвардии

В марте 2023 года Хинштейн сообщил о возбуждении уголовного дела о коррупции и превышении полномочий в отношении заместителя командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого. Его заподозрили в получении многомиллионных взяток и "откатов". Свою вину генерал признал.

В апреле 2023 года СК арестовал начальника отдела Морского управления Росгвардии, полковника Сергея Волкова.  По версии следствия, Волков был ответственен за закупку двух неработающих комплексов "Орел-БПЛА". Эти установки приобретали для охраны Крымского моста.

Смотрите также:

Индекс восприятия коррупции: позиции РФ почти не изменились

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль (15.10.2018)

Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль (15.10.2018)

После 50 суток ареста Алексея Навального вызвали к следователю, по его словам, помешав ему написать ответу главе Росгвардии Виктору Золотову. Однако предъявлять обвинение оппозиционному политику не стали.
Политика15 октября 2018 г.02:25 мин.
external

План Путина и Шойгу провалился из-за воровства? Сообщается о масштабной коррупции в российской армии (12.04.2022)

План Путина и Шойгу провалился из-за воровства? Сообщается о масштабной коррупции в российской армии (12.04.2022)

Как коррупция в России разрушила украинские планы Путина? Депутат бундестаг подал иск против автора РИА-Новости, который написал статью о денацификации Украины. Итоги визита канцлера Австрии Нехаммера к Путину
Политика12 апреля 2022 г.59:14 мин.
В берлинском офисе Transparency International

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: иcследование TI

Коррупция - инструмент внешней политики Кремля: иcследование TI

Международная организация Transparency International в своем отчете за 2022 год пришла к выводу, что авторитарные режимы все активнее применяют коррупцию в качестве инструмента воздействия на демократические страны.
Коррупция31 января 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Международный уголовный суд в Гааге
Трансляция

NYT: США передадут МУС сведения о военных преступлениях РФ

Конфликты57 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Тихон Дзядко

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Главред "Дождя": Власти РФ понимают, что совершают пакости

Политика13 ч. назад
external

Путин готовится к затяжной войне?

Путин готовится к затяжной войне?

9 ч. назад38:10 мин.
На границе Беларуси и Европейского Союза

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Конфликты23 ч. назад
В центре первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Миграция24 ч. назад
Генно-модифицированные растения

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

Цифровые технологии26 июля 2023 г.
Российские новобранцы

Повышение возраста призыва и другие события 517-го дня войны

Повышение возраста призыва и другие события 517-го дня войны

Конфликты25 июля 2023 г.
На главную страницу