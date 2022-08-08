Действительно ли в войне РФ с Украиной настал переломный момент?

Большой зал, по полу во все стороны змеятся компьютерные кабели питания ноутбуков, десятки компьютерных столов, за которыми сидят офицеры в военной форме армий западных стран, обеспечивающие связь между своими командными штабами и правительством Украины. Примерно так, по данным американских СМИ, получивших доступ на территорию военной базы США в Штутгарте, выглядит центр, в котором работает оперативный штаб Европейского командования ВС США (EUCOM). Его главная задача - координация запросов Украины о необходимых ей вооружениях, их поиск и доставка к украинской границе. Командует штабом генерал США Кристофер Каволи.

Генерал США Кристофер Каволи

Родившийся в 1964 году в немецком Вюрцбурге в семье американского военного, проходившего службу на военной базе США в Германии, Каволи закончил факультет восточноевропейских исследований в Йельском университете и является экспертом по странам Восточной Европы и России. Ожидается, что именно он будет отвечать за укрепление восточного фланга НАТО. Решение об этом было принято после начала российского вооруженного вторжения в Украину.

Штаб EUCOM был спешно создан по итогам международной конференции, организованной США на авиабазе Рамштайн в Германии 26 апреля, участники которой обсудили российскую агрессию и дальнейшую военную поддержку подвергшейся нападению страны. В материале о EUCOM корреспондент The Washington Post сравнил царящую там атмосферу с "коммуникацией между союзниками во времена Второй мировой войны".

Более 50 государств во главе с США в настоящее время осуществляют поставки вооружений в Украину. В течение нескольких месяцев они координировали политические действия в рамках так называемой контактной группы, решавшей, какая страна будет поставлять Украине те или иные виды оружия и по какому маршруту тяжелые вооружения, такие как американские артиллерийские установки HIMARS или немецкие и голландские самоходные гаубицы PzH 2000 попадут на украинский фронт.

Теперь Россия должна реагировать на действия Украины

В том, что именно эта помощь в значительной степени способствовала наступлению поворотного момента, происшедшего в войне в Украине, уверен немецкий эксперт Нико Ланге (Nico Lange). "Решающим фактором последних нескольких дней является то, что Россия теперь вынуждена реагировать на заявления и действия украинцев. До сих пор все было наоборот: украинцам приходилось реагировать на все, что делала Россия", - говорит Ланге в интервью DW. Это подтверждает и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в интервью DW заявивший о том, что после прицельных атак американскими РСЗО HIMARS по складам российских боеприпасов и командным пунктам российской армии территория обстрелов позиций ВСУ на востоке и юге страны уменьшилась "в пять-шесть раз".

Армия РФ изо всех сил стремится удержать украинские оккупированные территории

По словам эксперта по Восточной Европе Нико Ланге, "Россия сейчас перебросила значительные силы на юг Украины - в сторону Херсона и Запорожья, чтобы сосредоточиться на закреплении и удержании занятых территорий". Таким образом, миф о возможности России "бесконечно наращивать уровень эскалации" опровергается, говорит он и добавляет, что российская армия испытывает "огромные" трудности в военном отношении. "И к северу от Харькова, и вокруг Херсона войска РФ перешли к обороне, изо всех сил стремясь удержать эту территорию", - констатирует Ланге.

Контрнаступление ВСУ при поддержке партизанского движения?

Президент Украины Владимир Зеленский уже в течение нескольких недель говорит о подготовке к контрнаступлению на юге страны. "Украинская атака не будет похожа на атаку российских войск с их всесокрушающим шквалом огня, - уверен эксперт по Восточной Европе Ланге. - Она также будет опираться на партизанское движение, на восстания в оккупированных городах, на мобильные операции в тылу врага".

В украинских социальных сетях то и дело появляются фотографии с листовками, расклеенными во временно оккупированном Херсоне, в которых российских оккупантов предупреждают о скором возмездии. "Русские оккупанты и все, кто поддерживает их режим. Мы близко - уже работаем в Херсоне. Вас всех ждет смерть! Херсон - это Украина", - написано на расклеенных листовках.

Партизанское движение активно действует и в захваченной российскими войсками части Запорожской области - в начале июля украинские партизаны взорвали несколько железнодорожных мостов между Мелитополем и Токмаком, а в начале августа повредили железную дорогу уже в самом Токмаке. В оккупированных городах на стенах домов появляются листовки, призывающие российских захватчиков возвращаться домой или готовиться к уничтожению на украинской земле. "У российских войск большие проблемы с контролем этих территорий", - говорит Ник Ланге.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Сергей Гайдай 4 августа сообщил в Telegram, что во временно захваченном российскими войсками Беловодске партизаны обстреляли автомобиль, в котором находились представители оккупационных властей - "мэр" города и его "заместитель". "Оба коллаборанта получили ранения", - написал Гайдай. Попытки российских войск найти тех, кто обстрелял машину с "народным мэром и его заместителем", по словам Гайдая, ни к чему не привели. "Партизаны держат в напряжении оккупантов на захваченных территориях, никогда не знаешь, когда и как встретишь "добрых людей". Все гауляйтеры уже даже своей тени боятся", - отметил Гайдай.

Стоит отметить, что Беловодск расположен в глубине оккупированной РФ Луганской области, всего в 40 километрах от российской границы, к северу от бывшей линии соприкосновения, с 2014 года и до российского вторжения 24 февраля этого года отделявшей территорию так называемой "Луганской народной республики" от подконтрольной Киеву части Донбасса. Твит главы ОВГА можно интерпретировать и как сигнал международным партнерам Украины: партизанская борьба набирает обороты даже в самых отдаленных регионах страны.

Украина просит ракеты ATACMS

Украина уже неоднократно обращалась к западным союзникам, в частности к США, с просьбой предоставить стране ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 километров. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 5 августа заявил, что эти ракеты "отобьют желание терроризировать украинцев у всех реконструкторов СССР 2.0".

До сих пор Соединенные Штаты выступали против поставок этого вида вооружений, опасаясь, что украинская армия может использовать его для поражения целей на территории России. Американцы заявляли, что они хотят увидеть, как украинская армия будет использовать уже полученное вооружение, прежде чем отправлять более современное - даже если потенциальные задержки будут стоить жизни.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил этот процесс принятия решений США с компьютерной игрой: "Ваша задача - перейти на следующий уровень, но прежде чем это произойдет, вы обычно умираете несколько раз". Проблема реальной жизни состоит в том, что у украинских солдат на фронте есть только одна жизнь, заявил Кулеба в недавнем интервью The Washington Post.

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