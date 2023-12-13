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В Венгрии принят закон против "иностранного влияния"

Евгений Жуков
13 декабря 2023 г.

По новому венгерскому закону "о защите суверенитета" кандидату на выборах, получающему средства из-за границы грозят три года тюрьмы. Критики опасаются, что он может быть использован для подавления инакомыслящих.

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Парламент Венгрии в Будапеште
Парламент Венгрии в БудапештеФото: Anna Szilagyi/AP Photo/picture alliance

Венгерский парламент принял пакет мер по ограничению "иностранного влияния", которые, по мнению критиков, направлены на то, чтобы заставить замолчать противников главы правительства Виктора Орбана. Закон был принят вечером во вторник, 12 декабря, подавляющим большинством депутатов Государственного собрания, в котором доминирует правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" премьер-министра Виктора Орбана.

Среди прочего закон предусматривает тюремное заключение сроком до трех лет для любого кандидата на выборах, получающего средства из-за границы. Для предотвращения "иностранного влияния" на избирательный процесс создается надзорный орган, который должен "выявлять и проверять организации, которые получают деньги из-за рубежа <...>  с целью повлиять на волю избирателей". Новое Управление по защите суверенитета наделяется широкими полномочиями по проведению расследований, кандидатуру на пост его главы будет представлять премьер-министр для утверждения президентом.

Соответствующие поправки внесены в уголовный кодекс и конституцию страны, сообщает венгерское государственное информационное агентство MTI.

Ранее в Венгрии уже было запрещено иностранное финансирование политических партий. Однако теперь запрет распространяется и на организации, выдвигающие кандидатов, например, на местных выборах.

Критики опасаются, что закон может быть использован для подавления инакомыслящих и противников политики правительства Орбана.

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