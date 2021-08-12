В Великобритании произошло первое массовое убийство со стрельбой за 11 лет

В Великобритании произошло первое массовое убийство с применением огнестрельного оружия за 11 лет. Пять человек, включая ребенка, были убиты в Плимуте (графство Девон) на юго-западе Англии. Тело предполагаемого преступника найдено возле места трагедии, передало в пятницу, 13 августа, агентство Reuters.
По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.
Тело возможного преступника было обнаружено в районе ЧП
В общей сложности получили ранения и скончались на месте две женщины и два мужчины. Еще одна женщина с травами умерла позднее в больнице.
Мотивы действий стрелка устанавливаются. Полиция Девона, однако, уже заявила, что инцидент не имел отношения к терроризму. Министр внутренних дел Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".
В Британии - один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия
В Соединенном Королевстве - один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Массовые инциденты со стрельбой происходят редко, напоминает агентство Reuters.
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Сразу после концерта
Взрыв произошел в конце представления в 0.35 мск (22.35 по местному времени). К тому моменту певица Ариана Гранде уже ушла со сцены, а первые зрители начали покидать стадион "Манчестер Арена", где проходил концерт. В полицию поступило около 240 телефонных звонков о происшествии, на место прибыли 400 сотрудников правопорядка.
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Турне Арианы Гранде приостановлено
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Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Это далеко не первая атака исламистов в Великобритании. Всего два месяца назад сторонник ИГ на машине врезался в толпу людей. Затем он напал на полицейского перед зданием британского парламента и был застрелен.
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Соболезнования со всего мира
"Невероятно, что кто-то использовал такое радостное событие, как концерт поп-музыки, чтобы убить так много людей ", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президент США Дональд Трамп назвал организаторов теракта "злобными неудачниками". Соболезнования британцам выразили французский лидер Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие ведущие политики.
Автор: Вадим Шаталин