 В Великобритании произошло первое массовое убийство со стрельбой за 11 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 13.08.2021

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Европа

В Великобритании произошло первое массовое убийство со стрельбой за 11 лет

Пять человек, включая ребенка, убиты в Плимуте на юго-западе Англии. Тело предполагаемого преступника найдено возле места происшествия.

Стрельба в Плимуте

Стрельба в Плимуте

В Великобритании произошло первое массовое убийство с применением огнестрельного оружия за 11 лет. Пять человек, включая ребенка, были убиты в Плимуте (графство Девон) на юго-западе Англии. Тело предполагаемого преступника найдено возле места трагедии, передало в пятницу, 13 августа, агентство Reuters.

По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.

 

Тело возможного преступника было обнаружено в районе ЧП

В общей сложности получили ранения и скончались на месте две женщины и два мужчины. Еще одна женщина с травами умерла позднее в больнице.

Мотивы действий стрелка устанавливаются. Полиция Девона, однако, уже заявила, что инцидент не имел отношения к терроризму. Министр внутренних дел Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".

В Британии - один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия

В Соединенном Королевстве - один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Массовые инциденты со стрельбой происходят редко, напоминает агентство Reuters.

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    Автор: Вадим Шаталин


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