В Великобритании началось обучение младших командиров ВСУ

На 224-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 5 октября (время московское).

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В Великобритании и Северной Ирландии началось обучение будущих младших командиров ВСУ. Курс предусматривает занятия по лидерству, психологической, методической, огневой, технической и тактической подготовке, а также международному гуманитарному праву, отмечается в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточнили, что этот курс "разработан на основе украинской программы обучения сержантского состава с учетом боевого опыта ВСУ. Прошедшие его будут назначены на должности командиров отделений в подразделения разных родов войск Украины.

Хроника событий 5 октября 00.00 - 13.59 >>>

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