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Похороны Бенедикта XVI
Фото: Alberto Pizzoli/AFP
ПолитикаВатикан

Ватикан простился с папой римским на покое Бенедиктом XVI

Сергей Ромашенко
4 ч. назад

Попрощаться с усопшим экс-понтификом пришли тысячи верующих. Среди гостей были канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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В Ватикане на площади святого Петра в четверг, 5 января, прошла заупокойная месса по скончавшемуся папе римскому на покое Бенедикту XVI. Ранее гроб с телом бывшего понтифика вынесли из собора Святого Петра и установили перед алтарем. На площади собрались тысячи скорбящих верующих, чтобы отдать Бенедикту последний долг.

В числе гостей из Германии прибыли президент и канцлер ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и Олаф Шольц (Olaf Scholz), премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), председатель бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) и не менее десяти католических кардиналов. По завершении мессы тело Бенедикта было захоронено в усыпальнице собора Святого Петра в отсутствии общественности.

Похороны Бенедикта - церемониальное новшество для Римско-католической церкви, поскольку впервые за многие века хоронят папу на покое и не нужно избирать его преемника. Бенедикт XVI, в миру Йозеф Ратцингер (Josef Ratzinger), скончался 31 декабря на 95 году жизни. Он возглавил католическую церковь в 2005 году и ушел на покой в 2013-м по состоянию здоровья.

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