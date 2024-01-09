В Южной Корее запретили производство и продажу мяса собак

С 2027 года выращивание собак для употребления в пищу и продажа их мяса будут наказываться в Южной Корее крупными штрафами и тюремными сроками до 3 лет.

С 2027 года в Южной Корее будет запрещено выращивать и забивать собак с целью употребления их мяса в пищу, а также продавать собачье мясо. Соответствующий закон принял во вторник, 9 января, парламент в Сеуле, тем самым положив конец практике, существовавшей на протяжении многих веков.

За запрет проголосовали 208 депутатов, еще двое воздержались, пишет издание The Korea Times . За убой собаки будет грозить лишение свободы сроком на три года или штраф в размере 30 млн вон (20 800 евро), а за разведение собак для еды или распространение мяса собак - два года тюрьмы или штраф в 20 млн вон. Кроме того, новый закон предполагает оказание помощи в переквалифицировании людей, работающих в индустрии производства и продажи мяса собак.

Запрет на продажу мяса собак обсуждался несколько лет

Мясо собак в Южной Корее традиционно считалось средством для повышения выносливости в жару. В последние годы его употребляют в пищу все реже, особенно молодежь. Запрет на употребление мяса собак в пищу обсуждался в Южной Корее уже несколько лет, его поддерживал президент Юн Сок Ёль. Зоозащитники в числе прочего критикуют практику забоя собак жестокими методами - электрошокером или с помощью подвешивания.

По оценкам министерства сельского хозяйства Южной Кореи, в апреле 2022 года разведением собак для употребления их мяса в пищу занимались около 1100 ферм, которые держали в общей сложности 570 тысяч собак, а блюда из собачьего мяса подавали в 1600 ресторанах. В свою очередь корейская ассоциация производителей и продавцов мяса собак сообщила, что запрет коснется примерно 3500 собаководческих ферм, которые содержат 1,5 млн собак, а также 3000 ресторанов.

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