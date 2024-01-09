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В Южной Корее запретили производство и продажу мяса собак

Ольга Лебедева
9 января 2024 г.

С 2027 года выращивание собак для употребления в пищу и продажа их мяса будут наказываться в Южной Корее крупными штрафами и тюремными сроками до 3 лет.

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Протестующие против продажи мяса собак в Сеуле
Акция протеста против продажи мяса собак в СеулеФото: Getty Images/AFP/E. Jones

С 2027 года в Южной Корее будет запрещено выращивать и забивать собак с целью употребления их мяса в пищу, а также продавать собачье мясо. Соответствующий закон принял во вторник, 9 января, парламент в Сеуле, тем самым положив конец практике, существовавшей на протяжении многих веков.

За запрет проголосовали 208 депутатов, еще двое воздержались, пишет издание The Korea Times. За убой собаки будет грозить лишение свободы сроком на три года или штраф в размере 30 млн вон (20 800 евро), а за разведение собак для еды или распространение мяса собак - два года тюрьмы или штраф в 20 млн вон. Кроме того, новый закон предполагает оказание помощи в переквалифицировании людей, работающих в индустрии производства и продажи мяса собак.

Запрет на продажу мяса собак обсуждался несколько лет

Мясо собак в Южной Корее традиционно считалось средством для повышения выносливости в жару. В последние годы его употребляют в пищу все реже, особенно молодежь. Запрет на употребление мяса собак в пищу обсуждался в Южной Корее уже несколько лет, его поддерживал президент Юн Сок Ёль. Зоозащитники в числе прочего критикуют практику забоя собак жестокими методами - электрошокером или с помощью подвешивания.

По оценкам министерства сельского хозяйства Южной Кореи, в апреле 2022 года разведением собак для употребления их мяса в пищу занимались около 1100 ферм, которые держали в общей сложности 570 тысяч собак, а блюда из собачьего мяса подавали в 1600 ресторанах. В свою очередь корейская ассоциация производителей и продавцов мяса собак сообщила, что запрет коснется примерно 3500 собаководческих ферм, которые содержат 1,5 млн собак, а также 3000 ресторанов.

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Мозаика27 сентября 2021 г.

Статья The Korea Times

Запрет на продажу мяса собак в Южной Корее
www.koreatimes.co.kr