 Тарантул во фритюре: гадость или деликатес? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.07.2021

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Культура и стиль жизни

Тарантул во фритюре: гадость или деликатес?

Шницель из вымени, лягушачий смузи, глаза овцы в томатном соусе, змеиное вино, тарантул во фритюре... В Берлине появился Музей отвратительной еды. Но с какой целью его создали?

Тарантул во фритюре - деликатес в Камбодже

Тарантул во фритюре - деликатес в Камбодже

Вместо входного билета сюда вы получаете пакетик для рвоты. И он, действительно, может пригодиться. Не по себе становится уже от одного названия 80 экзотических блюд и напитков, представленных в экспозиции Музея отвратительной еды (Disgusting Food Museum), недавно открывшегося в Берлине. Червивый сыр, собака, приготовленная на гриле, тарантул во фритюре, коровья кровь, змеиное вино, лягушачий смузи или - бычий пенис... Решиться на то, чтобы отведать подобные деликатесы - ну уж нет, увольте! Хотя самые отважные посетители, которых не отпугнет необычный запах и вид иных продуктов, могут приобрести отдельные блюда в музейном магазине или даже - попробовать их в дегустационном баре. Но с какой целью создан этот музей?

Меню из нескольких блюд

Будем смотреть правде в глаза: при виде того, от чего нас, европейцев, начинает подташнивать, у представителей некоторых других культур просто слюнки текут. Взять хотя бы змеиное вино - алкогольный напиток, секрет производства которого заключается в том, чтобы поместить змею (желательно - ядовитую!) в стеклянную банку или бутылку и залить ее рисовой водкой либо хлебным спиртом.

Змеиное вино любят в Азии

Змеиное вино любят в Азии

Да, в Европе такое вино точно не для всех. Зато на его родине в Китае, да и вообще по всей Юго-Восточной Азии, где оно распространено, этот напиток совсем не вызывает отвращения. К тому же, говорят, приготовленная по всем правилам змеевка обладает удивительно целебными свойствами и способна излечить от многих болезней.

Смузи из лягушек - любимый напиток жителей Перу

Смузи из лягушек - любимый напиток жителей Перу

В одной из витрин красуется муляж тушки морской свинки, поджаренной на гриле. На другом стенде можно увидеть сосуд с лягушачьим смузи. Чуть поодаль выставлены шницель из коровьего вымени и червивый сыр. Экспонаты сгруппированы не по странам, а по видам продуктов. Как с улыбкой отмечает директор музея Мартин Фёлькер (Martin Völker), каждый раздел можно воспринимать, как меню из нескольких блюд.

"Мертвая бабуля" 

Как и в ресторанном меню, сначала идут напитки. Стоит упомянуть хотя бы так называемую "бобровую струю" - крепкий алкогольный напиток, обогащенный ароматическим веществом, которое вырабатывается у бобров в прианальных железах. Бобры метят этой железой территорию. Или - ликер из страусиных яиц. Или - глаз овцы в томатном соке, монгольский деликатес. Кто готов сделать хотя бы один глоток?

Кровавая Мэри по-монгольски: глаз овцы в томатном соке

"Кровавая Мэри" по-монгольски: глаз овцы в томатном соке

Как поясняет в интервью dpa немецкий диетолог, эксперт в области психологии питания Бастьен Нойман (Bastienne Neumann), человеку свойственно испытывать отвращение к продуктам, которые ему чужды либо очень близки. Ну, какой европеец станет потреблять в пищу мясо собаки - своего четвероногого друга! В то же время для индуса просто немыслимо съесть кусок говядины: в Индии корова традиционно считается священным животным, за ее убийство там даже предусмотрено уголовное наказание.

Суп из панголина - блюдо китайской кухни

Суп из панголина - блюдо китайской кухни

Во избежание того, чтобы оказаться заподозренными в колониалистских взглядах, наряду с экзотическими экспонатами создатели экспозиции демонстрируют весьма пикантные блюда немецкой кухни - к примеру, специальным образом приготовленную печень откормленного гуся либо утки.

Так выглядит блюдо мертвая бабуля

Так выглядит блюдо "мертвая бабуля"

Или - блюдо с этаким садистским названием "мертвая бабуля" (Tote Oma). Для его приготовления используется кровяная колбаса с добавлением крупы, картофеля либо квашеной капусты - в разных регионах Германии виды добавок разнятся.

Некоторые скоропортящиеся экспонаты приходится постоянно обновлять. И действительность такова, что внутренние органы животных (например, сердце и почки) поступают в музей прямо со скотобоен. При этом Мартин Фёлькер тщательно следит за тем, чтобы экспонатам вроде жуткого вида маринованных крыс или зажаренных собак, какие в изобилии можно увидеть на индонезийских рынках и каковые строго запрещены в Европе, в музее не было места.

Между тем, в свете предупреждения ООН о грядущем дефиците продуктов из-за пандемии коронавируса, в экспозиции сделан упор на возможное в связи с этим изменение привычек питания жителей Северной Америки и Европы - в частности, их переход на потребление столь непривычных пока биодобавок, как панцири членистоногих, в том числе, саранчи. Тем более что эти насекомые содержат в пять раз больше белка на килограмм веса, чем крупный рогатый скот. И, как предсказывают эксперты, то, что они займут одно из главных мест в нашем рационе, - лишь вопрос времени.

Питаться без вреда для экологии

Изначально подобная экспозиция была открыта в 2018 году в шведском Мальмё. Ее концепция разработана Мартином Фёлькером совместно с проживающим в Швеции психологом исландско-американского происхождения Сэмюэлем Уэстом, который курирует выставку.

Блюда из пениса быка можно отведать во многих азиатских странах

Блюда из пениса быка можно отведать во многих азиатских странах

С одной стороны, создатели музея хотели бы побудить людей к пересмотру своего отношения к тому, что они считают отвратительным, ибо понятие мерзости весьма относительно: тут многое зависит от того, какую культуру представляет тот или иной человек. Но главная задача - привлечь внимание к таким темам, как еда будущего, рациональное использование природных ресурсов, потребление пищи без вреда для экологии, благополучие животных. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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