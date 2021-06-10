Самые рыбные рецепты немецкой кухни (фотогалерея)

Рыбная кухня Германии

Форель, жареная на решетке

Одно из популярных рыбных блюд в Германии - форель по рецепту "прекрасной мельничихи" (Müllerinart): панированная в муке и жареная на сковороде с пластиками миндаля. Другой вариант - жарить ее на решетке в печи или на гриле с гарниром из жареных грибов и фенхеля.