 Самые рыбные рецепты немецкой кухни (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.06.2021

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Культура и стиль жизни

Самые рыбные рецепты немецкой кухни (фотогалерея)

Какой рыбе отдают предпочтение немцы? В фотогалерее DW несколько популярных рыбных рецептов из Германии.

  • Рыбная кухня Германии - мидии в вине

    Рыбная кухня Германии

    Мидии в вине

    Слегка обжаренные кольца репчатого лука, нарезанную соломкой морковь, ложку томатной пасты и майоран залить рыбным бульоном и белым сухим вином. Мидии (можно и замороженные) запустить в кипящий бульон. Варить минут 15, пока мидии не откроются. Подавать с подрумяненным хлебом.

  • Рыбная кухня Германии - селедка матьес

    Рыбная кухня Германии

    Селедка "матьес"

    Во время ежегодных "Праздников сельди" эту селедку нежного посола подают во всевозможных вариациях. Например, в сочетании с воздушным, сметанно-винным соусом, огурцом и маринованными помидорчиками черри.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные закуски

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные закуски

    "Тартар" готовят (1) из мелко рубленного маринованного лосося (сбрызнуть лимонным соком, заправить ложкой растительного масла), (2) из маринованной рубленой сельди с луком, а (3) "рыбный крем" из копченой форели, сметаны, майонеза и красной икры. Вкусно с ржаным хлебом "пумперникель" (Pumpernickel).

  • Рыбная кухня Германии - пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Рыбная кухня Германии

    Пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Для открытого пирога используется песочное тесто, покрывающее дно формы для выпекания. На тесто выложить начинку (кусочки лосося или другой рыбы, спаржу, брокколи или кубики кабачка), залить яично-молочной смесью со сметаной, пригоршней орехов и зелени.

  • Рыбная кухня Германии - карп в пивном тесте

    Рыбная кухня Германии

    Карп в пивном тесте

    Из 100 г муки, полстакана пива и соли приготовить жидкое тесто. Дать ему немного постоять, затем осторожно смешать со взбитым яичным белком. Порционные куски карпа окунуть в тесто, пожарить. Подавать с тушеными в сливках огурцами или огуречным салатом с яблоком и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные котлетки

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные котлетки

    Для фарша подойдет филе любой рыбы - минтая, лосося, трески, щуки. Если вместо лука в него положить грушу, пучок рубленной зелени, пригоршню овсяных хлопьев, сливки и яйцо, котлеты получатся гораздо нежнее.

  • Рыбная кухня Германии - жареная сельдь

    Рыбная кухня Германии

    Жареная сельдь

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из жареного картофеля или фасоли сельдь - в былые времена считалась едой бедняков. Сегодня это традиционное яство северо-немецкой кухни.

  • Рыбная кухня Германии - рыбный суп с креветками

    Рыбная кухня Германии

    Рыбный суп с креветками

    Морковь, пастернак, сельдерей и лук нарезать соломкой, помидоры - кубиками. Все обжарить, залить рыбным бульоном, добавить розмарин, лавровый лист, кубики рыбы, мидии. В готовый суп добавить креветки, немного вина и через пять минут подать на стол.

  • Рыбная кухня Германии - Майская камбала с крабами по-бюзумски

    Рыбная кухня Германии

    "Майская" камбала с крабами по-бюзумски

    Камбала, выловленная в мае, отличается особо нежным вкусом. В северно-немецком Бюзуме (Büsum) ее обильно поливают лимонным соком, обжаривают на сковороде, а затем запекают в печи. Подают это лакомство со знаменитыми крабами - так здесь называют мясо обыкновенных креветок.

  • Рыбная кухня Германии - кнели из щуки

    Рыбная кухня Германии

    Кнели из щуки

    Из охлажденного филе щуки, черствого хлеба, сливок и муската приготовить пюре (миксером). В едва кипящую воду (с вином и зеленью) опустить овальные кнели (тесто брать ложкой), варить до готовности (когда всплывут) на медленном огне. Подавать в соусе из рыбного бульона со сливками, гречневой мукой и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - лабскаус

    Рыбная кухня Германии

    Лабскаус

    Ингредиенты этого популярного северного блюда томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, превращая их в "кашу". В сочетании с селедкой "Бисмарка", соленым огурчиком и глазуньей невзрачный на вид лабскаус способен удивить любого.

  • Рыбная кухня Германии - форель, жареная на решетке

    Рыбная кухня Германии

    Форель, жареная на решетке

    Одно из популярных рыбных блюд в Германии - форель по рецепту "прекрасной мельничихи" (Müllerinart): панированная в муке и жареная на сковороде с пластиками миндаля. Другой вариант - жарить ее на решетке в печи или на гриле с гарниром из жареных грибов и фенхеля.

  • Рыбная кухня Германии - Боденский сиг с картофелем

    Рыбная кухня Германии

    Боденский сиг с картофелем

    Легендарный сиг из Боденского озера (Bodenseefelchen) слегка обжаривают или готовят на пару. Зеленый салат, гарнир из отварного картофеля и бокал местного белого вина довершают это популярное в южно-немецких регионах блюдо.

    Автор: Инга Ваннер


  • Рыбная кухня Германии - мидии в вине

    Рыбная кухня Германии

    Мидии в вине

    Слегка обжаренные кольца репчатого лука, нарезанную соломкой морковь, ложку томатной пасты и майоран залить рыбным бульоном и белым сухим вином. Мидии (можно и замороженные) запустить в кипящий бульон. Варить минут 15, пока мидии не откроются. Подавать с подрумяненным хлебом.

  • Рыбная кухня Германии - селедка матьес

    Рыбная кухня Германии

    Селедка "матьес"

    Во время ежегодных "Праздников сельди" эту селедку нежного посола подают во всевозможных вариациях. Например, в сочетании с воздушным, сметанно-винным соусом, огурцом и маринованными помидорчиками черри.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные закуски

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные закуски

    "Тартар" готовят (1) из мелко рубленного маринованного лосося (сбрызнуть лимонным соком, заправить ложкой растительного масла), (2) из маринованной рубленой сельди с луком, а (3) "рыбный крем" из копченой форели, сметаны, майонеза и красной икры. Вкусно с ржаным хлебом "пумперникель" (Pumpernickel).

  • Рыбная кухня Германии - пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Рыбная кухня Германии

    Пирог с лососем, спаржей и брокколи

    Для открытого пирога используется песочное тесто, покрывающее дно формы для выпекания. На тесто выложить начинку (кусочки лосося или другой рыбы, спаржу, брокколи или кубики кабачка), залить яично-молочной смесью со сметаной, пригоршней орехов и зелени.

  • Рыбная кухня Германии - карп в пивном тесте

    Рыбная кухня Германии

    Карп в пивном тесте

    Из 100 г муки, полстакана пива и соли приготовить жидкое тесто. Дать ему немного постоять, затем осторожно смешать со взбитым яичным белком. Порционные куски карпа окунуть в тесто, пожарить. Подавать с тушеными в сливках огурцами или огуречным салатом с яблоком и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - рыбные котлетки

    Рыбная кухня Германии

    Рыбные котлетки

    Для фарша подойдет филе любой рыбы - минтая, лосося, трески, щуки. Если вместо лука в него положить грушу, пучок рубленной зелени, пригоршню овсяных хлопьев, сливки и яйцо, котлеты получатся гораздо нежнее.

  • Рыбная кухня Германии - жареная сельдь

    Рыбная кухня Германии

    Жареная сельдь

    Сельдь обжарить. Политая перед подачей уксусным маринадом с кольцами репчатого лука и гарниром из жареного картофеля или фасоли сельдь - в былые времена считалась едой бедняков. Сегодня это традиционное яство северо-немецкой кухни.

  • Рыбная кухня Германии - рыбный суп с креветками

    Рыбная кухня Германии

    Рыбный суп с креветками

    Морковь, пастернак, сельдерей и лук нарезать соломкой, помидоры - кубиками. Все обжарить, залить рыбным бульоном, добавить розмарин, лавровый лист, кубики рыбы, мидии. В готовый суп добавить креветки, немного вина и через пять минут подать на стол.

  • Рыбная кухня Германии - Майская камбала с крабами по-бюзумски

    Рыбная кухня Германии

    "Майская" камбала с крабами по-бюзумски

    Камбала, выловленная в мае, отличается особо нежным вкусом. В северно-немецком Бюзуме (Büsum) ее обильно поливают лимонным соком, обжаривают на сковороде, а затем запекают в печи. Подают это лакомство со знаменитыми крабами - так здесь называют мясо обыкновенных креветок.

  • Рыбная кухня Германии - кнели из щуки

    Рыбная кухня Германии

    Кнели из щуки

    Из охлажденного филе щуки, черствого хлеба, сливок и муската приготовить пюре (миксером). В едва кипящую воду (с вином и зеленью) опустить овальные кнели (тесто брать ложкой), варить до готовности (когда всплывут) на медленном огне. Подавать в соусе из рыбного бульона со сливками, гречневой мукой и укропом.

  • Рыбная кухня Германии - лабскаус

    Рыбная кухня Германии

    Лабскаус

    Ингредиенты этого популярного северного блюда томят в глиняном горшке или котле несколько часов. Лабскаус (Labskaus) издревле готовят из говяжьей солонины, свеклы и картофеля, превращая их в "кашу". В сочетании с селедкой "Бисмарка", соленым огурчиком и глазуньей невзрачный на вид лабскаус способен удивить любого.

  • Рыбная кухня Германии - форель, жареная на решетке

    Рыбная кухня Германии

    Форель, жареная на решетке

    Одно из популярных рыбных блюд в Германии - форель по рецепту "прекрасной мельничихи" (Müllerinart): панированная в муке и жареная на сковороде с пластиками миндаля. Другой вариант - жарить ее на решетке в печи или на гриле с гарниром из жареных грибов и фенхеля.

  • Рыбная кухня Германии - Боденский сиг с картофелем

    Рыбная кухня Германии

    Боденский сиг с картофелем

    Легендарный сиг из Боденского озера (Bodenseefelchen) слегка обжаривают или готовят на пару. Зеленый салат, гарнир из отварного картофеля и бокал местного белого вина довершают это популярное в южно-немецких регионах блюдо.

    Автор: Инга Ваннер


 

Контекст

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