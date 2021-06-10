Самые рыбные рецепты немецкой кухни (фотогалерея)

Какой рыбе отдают предпочтение немцы? В фотогалерее DW несколько популярных рыбных рецептов из Германии.
Какой рыбой славится немецкая кухня и почему именно у скромной селедки в Германии особый статус?
Почему "самый вкусный" пирог, суп и даже каша у бабушки получаются всегда вкуснее? Раскрыть секреты кулинарии старшего поколения решили звездные повара Германии.
Еще одна старинная традиция зимнего праздничного меню в Германии - карп. С давних времен его подают в рождественский вечер как в горячем, так и в холодном виде.
Во время поста предлагаем вам попробовать несколько рецептов из немецкой кухни. Удачи и приятного аппетита!
200 лет назад в Вене родился Франц Захер. Знаменитый венский шоколадный торт "Захер" увековечил имя кондитера. Однако это не единственный пример съедобной знаменитости.
В былые времена сельдь считалась пищей бедняков, то есть большинства. Поэтому представить себе постную кухню без маринованной, соленой или копченой рыбы почти невозможно.
Несмотря на очевидную полезность рыбы, не каждому она откровенно по душе. Впрочем, благодаря изобретательности усердных монахинь, эту неприязнь вполне можно преодолеть.
На стол в Германии карп чаще всего попадает именно в постные дни. Но его с удовольствием едят и в воскресенье, и в праздники.
Постные супы в Германии очень разные: суп-пюре, прозрачный, с лапшой или с крупой… А можно приготовить и типично немецкий наваристый айнтопф.
Из всех животных в мире самые непонятные для нас - рыбы. Новые исследования развеивают стереотипы об их бездушии и глупости.
Почему немецкий рыбхоз в Мекленбурге перешел на выращивание сибирских осетров?
Мигрирующим рыбам все сложнее ужиться с человеком, меняющим береговой рельеф рек и возводящим плотины. Если срочно не принять меры, реки останутся без рыбы.
Что делать мужу, если жена ушла ловить рыбу? Немецкие ученые только что завершили работу над любопытным проектом, в котором участвовали дети.
Когда-то, очень-очень давно, лосось считался в Германии едой для бедных - так много его здесь водилось, но потом исчез из немецких рек и озер.