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Узбекские силовики в КаракалпакстанеФото: KUN.UZ/REUTERS
КонфликтыУзбекистан

В Узбекистане осуждены организаторы волнений в Каракалпакии

Сергей Ромашенко
51 мин. назад

Один из главных обвиняемых Тажимуратов получил 16 лет тюрьмы. Недовольство жителей Каракалпакстана вызвало намерение Узбекистана лишить его права на суверенитет.

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В Узбекистане вынесены приговоры фигурантам дела о беспорядках в Республике Каракалпакстан, расположенной в северо-западной части Узбекистана. Один из главных обвиняемых в организации беспорядков Даулетмурат Тажимуратов приговорен к 16 годам лишения свободы, сообщило во вторник, 31 января, агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя суда.

Подельница Тажимуратова - Лолагул Каллыханова получила 8 лет ограничения свободы. Обвинение просило для нее 11 лет тюремного заключения, но суд не удовлетворил это ходатайство, отменил ей меру пресечения в виде заключения под стражу и освободил ее в зале суда.

"По итогам судебного расследования 18 подсудимых приговорены к срокам от трех до 16 лет, четверо приговорены к ограничению свободы до пяти лет", - уточнил собеседник агентства.

Беспорядки в Каракалпакстане

В административном центре Каракалпакстана Нукусе 1 июля 2022 года состоялась массовая демонстрация, переросшая в беспорядки. Недовольство людей вызвали предложения по внесению поправок в Конституцию Узбекистана об отмене права Каракалпакстана на суверенитет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в регионе режим чрезвычайного положения и комендантский час с 3 июля по 2 августа. На фоне стабилизации обстановки глава государства подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля. После волнений парламент Узбекистана решил сохранить право Каракалпакстана на суверенитет.

По данным Генпрокуратуры Узбекистана, в результате беспорядков погиб 21 человек, пострадали 274, задержаны 516, в том числе иностранные граждане. Суд над 22 обвиняемыми начался в ноябре 2022 года. Фигурантам были предъявлены обвинения по 11 статьям, в том числе "посягательство на конституционный строй", "массовые беспорядки", "разбой", "незаконное завладение огнестрельным оружием". Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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