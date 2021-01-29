 В Украине принят закон о налоговой амнистии | Новости из Германии об Украине | DW | 15.06.2021

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Украина

В Украине принят закон о налоговой амнистии

Документ предлагает жителям Украины провести однократное добровольное декларирование активов, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Заседание Верховной рады

Заседание Верховной рады (фото из архива)

Верховная рада во вторник, 15 июня, приняла во втором, итоговом чтении законопроект, который позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, открыть свои доходы и избежать при этом наказания. Как сообщается на сайте парламента, налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных средств, ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Документ поддержали 243 депутата. Согласно этому закону, с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года может быть проведено однократное добровольное декларирование активов физических лиц, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года. Закон предлагает также одноразовую выплату при декларации капиталов, размер которой равен 5% от суммы активов на счетах украинских банков, 9% - от активов, размещенных за рубежом, и 2,5% - от стоимости гособлигаций.

Инициатором закона выступил президент страны Владимир Зеленский. Теперь документ ожидает его подпись.

МВФ скептически относится к налоговой амнистии

6 июня 2020 года Финансовый комитет Рады, офис президента и правительство согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) концепцию налоговой амнистии, запланированной на 2021 год. МВФ скептически относится к налоговой амнистии в целом, так как она приводит к уменьшению налоговых сборов, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. По данным налоговой службы Украины, потери страны от схем по уклонению от уплаты налогов составляют 7,7 млрд долларов в год.

Смотрите также:

  • Infografik Steuersätze Russland und Deutschland Russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Чем больше заработаешь - тем больше заплатишь

    В Германии действует прогрессивная шкала налогообложения: размер налога зависит от величины годового дохода налогоплательщика. Например, для не состоящих в браке жителей Германии доход до 8 472 евро в год налогом не облагается. Начиная с этой суммы, действует ставка в 14%, которая увеличивается по мере роста дохода. По максимальной ставке в 42% налогом облагается доход от 52 881 евро в год.

  • Infografik Steuersatz russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Ставка ставке рознь

    Прогрессивная шкала работает таким образом, что если годовой доход превышает границу в 52 881 евро, то по максимальной ставке облагается только разница между этим значением и собственно суммой дохода. Остальная часть заработанной за год суммы облагается по более низкой ставке. В итоге совокупная процентная ставка, по которой люди фактически платят налог, оказывается значительно ниже 42%.

  • Infografik Steuerklassen russisch

    Инфографика: Сколько налогов платят в России и Германии

    Вступать в брак - выгодно

    Ставка налога для семейных пар в Германии гораздо ниже, чем для холостяков. В зависимости от социального статуса и семейного положения налогоплательщики в стране делятся на шесть налоговых классов. Комбинация третьего и пятого классов - самая выгодная. Ее могут выбрать семьи, в которых у супругов большая разница в доходах. Самый невыгодный класс - шестой: здесь налоговые отчисления самые большие.

    Автор: Ирина Филатова


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Как спрятать доходы от налоговиков, или Мастер-класс от Роналду

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