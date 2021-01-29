В Украине принят закон о налоговой амнистии

Верховная рада во вторник, 15 июня, приняла во втором, итоговом чтении законопроект, который позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, открыть свои доходы и избежать при этом наказания. Как сообщается на сайте парламента, налоговая амнистия распространяется, в частности, на валютные ценности, кроме наличных средств, ценные бумаги, а также движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Документ поддержали 243 депутата. Согласно этому закону, с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года может быть проведено однократное добровольное декларирование активов физических лиц, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года. Закон предлагает также одноразовую выплату при декларации капиталов, размер которой равен 5% от суммы активов на счетах украинских банков, 9% - от активов, размещенных за рубежом, и 2,5% - от стоимости гособлигаций.

Инициатором закона выступил президент страны Владимир Зеленский. Теперь документ ожидает его подпись.

МВФ скептически относится к налоговой амнистии

6 июня 2020 года Финансовый комитет Рады, офис президента и правительство согласовали с Международным валютным фондом (МВФ) концепцию налоговой амнистии, запланированной на 2021 год. МВФ скептически относится к налоговой амнистии в целом, так как она приводит к уменьшению налоговых сборов, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман. По данным налоговой службы Украины, потери страны от схем по уклонению от уплаты налогов составляют 7,7 млрд долларов в год.

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