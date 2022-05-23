В Украине погиб отставной российский генерал-майор

В ходе боевых действий в Украине погиб генерал-майор военно-воздушных сил РФ в отставке Канамат Боташев. Об этом сообщила во вторник, 24 мая, русская служба британской медиакомпании BBC со ссылкой на нескольких бывших подчиненных генерала. Российский Су-25 был сбит в небе над Луганской областью, украинский Генштаб сообщил об этом 22 мая. Вскоре после этого в пророссийских телеграм-каналах начали обсуждать гибель летчика, из чего стало ясно, что речь идет о Боташеве. Официального подтверждения его смерти нет.

Канамату Боташеву было 63 года. В 2012 году он ушел на пенсию после того, как в Карелии разбился истребитель Су-27, управление которым он перенял от своего друга - пилота в звании полковника. Как утверждало следствие, у Боташева не было допуска к полетам на Су-27 (он летал на МиГах). Кроме того, генерал, получив управление самолетом, начал выполнять фигуры высшего пилотажа. В 2013 году Боташева приговорили к лишению свободы на четыре года условно и выплате 5 млн рублей компенсации.

Неизвестно, почему отставной генерал участвовал в войне в Украине. Согласно открытым источникам, в Украине погибли уже не менее девяти отставных офицеров старше 50 лет.

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