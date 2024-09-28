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В Украине из-за атаки РФ погиб судья Верховного суда

Кирилл Шестаков
28 сентября 2024 г.

В Харьковской области войска РФ ударили дроном по машине, в которой находился судья Верховного суда Украины. Он погиб на месте.

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Здание украинского Верховного суда в Киеве
Здание украинского Верховного Суда в КиевеФото: Alina Smutko/REUTERS

Российский FPV-дрон в субботу, 28 сентября, попал в гражданскую машину в Харьковской области. Жертвой российского удара стал судья украинского Верховного суда Леонид Лобойко, он погиб на месте, сообщила Харьковская областная прокуратура. Еще три женщины, находившиеся в машине, пострадали, их госпитализировали в больницу. 

По словам правоохранителей, на момент российской атаки судья развозил гуманитарную помощь жителям поселка Казачья Лопань.

Информацию о смерти Лобойко подтвердил украинский Верховный суд, опубликовав сообщение на своей странице в Facebook.

Удар РФ по Харьковской области: погибли три человека

Позднее в этот же день российские войска ударили тремя корректируемыми авиабомбами (КАБ) по селу Слатино в Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атаки погибли три человека, еще столько же получили ранения, одна женщина - в тяжелом состоянии. По словам Синегубова, РФ нанесла удар по гражданской инфраструктуре, повреждены магазины и учебное заведение.

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