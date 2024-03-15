В Украине и России сообщили о ночных воздушных атаках

Украина и Россия сообщили о новых авиаударах по своим территориям в ночь на пятницу, 15 марта. Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренней сводке рассказал, что армия РФ выпустила семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Харьковской и Донецкой областям и одну ракету Х-59 по Полтавской области. В Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской областях было сбито 27 ударных дронов типа Shahed-131/136.

Киев и область в течение ночи пережили две волны воздушных атак. По сообщению Киевской областной военной администрации, Россия пыталась атаковать украинскую столицу беспилотниками, в городе раздавались взрывы, вызванные работой украинской ПВО на подступах.

Российским авиаударам подверглись также Хмельницкая и Винницкая области. В Хмельницкой области, по словам властей, сбито два российских дрона, пострадавших нет, в Винницкой области погиб один человек, еще четверо были госпитализированы.

Отчет министерства обороны РФ

Со своей стороны Россия сообщила, что минувшей ночью по объектам на территории РФ были выпущены БПЛА самолетного типа, наносились удары из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Министерство обороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении пяти дронов и двух реактивных снарядов над территориями Белгородской и Калужской областей.

Позднее Минобороны сообщило, что Белгородская область подверглась ударам ВСЗО RM-70 "Вампир", семь реактивных снарядов были уничтожены в воздухе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито семь снарядов РСЗО. По предварительным данным, пострадали два человека различные повреждения на данный момент выявлены в 23 квартирах семи многоквартирных домов. По словам Гладкова, зафиксирован также прилет на территорию школьного стадиона, имеется повреждение беговых дорожек, в здании самой школы незначительно повреждены 2 окна.

В Белгороде и области из-за воздушной тревоги прервали голосование на выборах президента РФ

Во время обстрела в Белгороде и Белгородском районе была объявлена воздушная тревога. По сообщению агентства РИА "Новости", из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на выборах президента РФ, покинули избирательный участок и спустились в укрытие.

Власти Липецкой области сообщили о приведение в состояние готовности всех сил и средств в связи с обнаружением БПЛА на подлете к региону. В Воронежской области режим опасности атаки беспилотников был отменен спустя восемь часов. В Калужской области сообщили о подавлении четырех БПЛА в Дзержинском районе, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Со своей стороны пророссийские власти оккупированного Донецка сообщили, что в результате ночного обстрела города погибли трое детей. Снаряд попал в частный дом, сообщил "глава" городской администрации.

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