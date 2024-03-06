В Туве введен режим ЧС из-за взрыва на Шагонарской ТЭЦ

В результате аварии пострадали 23 человека, 15 из них госпитализированы. Взрыв на ТЭЦ оставил без отопления около 4 тысяч жителей города Шагонар.

В Республике Тува из-за пожара на ТЭЦ в городе Шагонар введен режим ЧС регионального значения. Об этом в среду, 6 марта, в Telegram сообщил глава республики Владислав Ховалыг .

Губернатор региона подчеркнул, что ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины инцидента пока устанавливаются, пожар на объекте потушен, идет разборка и проливка конструкций во избежание повторного возгорания. "Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники", - написал он.

Из-за взрыва на ТЭЦ без отопления остались около 4 тысяч жителей города. Население Шагонара составляет около 11 тысяч человек. В ночь на 6 марта температура в городе опустилась до -26, днем, по прогнозу синоптиков, воздух не прогреется выше -10.

В аварии на ТЭЦ в Шагонаре пострадали 23 человека, погибших нет

Согласно заявлению главы региона, авария случилась, когда на смене работал 21 человек. По последним данным федерального Министерства здравоохранения, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них - в тяжелом состоянии. Новость о том, что один из пострадавших умер в больнице, опровергли в пресс-службе правительства республики.

В связи с инцидентом региональным Следственным управление СКР возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

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