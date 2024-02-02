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В Бишкеке произошел взрыв на единственной ТЭЦ в городе

Алексей Волошинов
2 февраля 2024 г.

Из-за аварии жители столицы Кыргызстана остались без электричества и горячей воды. Школы и детские сады Бишкека переведены на онлайн-режим обучения.

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Снегопад в Бишкеке
Авария на ТЭЦ произошла на фоне температуры ниже нуля в БишкекеФото: Nazir Aliyev Tayfur/Anadolu/picture alliance

В столице Кыргызстана Бишкеке в ночь на пятницу, 2 февраля, произошел взрыв на единственной в городе ТЭЦ. Как сообщил замминистра энергетики страны Насипбек Керимов, на электростанции взорвался один из котлов.

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев заявил, что причиной аварии могла стать диверсия: "Рассматривается версия о диверсии, так как ночью были слышны хлопки на ТЭЦ Бишкека. Изучаются и технические причины выхода из строя оборудования".

Около 5 часов утра по местному времени МЧС Кыргызстана заявило, что пожар полностью потушен. В министерстве энергетики страны сказали, что на проведение восстановительных работ на станции понадобится ориентировочно 2-3 дня. По данным МЧС, полное возвращение к нормальной системе работы займет 5-7 дней.

Бишкек остался без электричества и горячей воды

Авария на бишкекской ТЭЦ оставила горожан без горячей воды и отопления. Некоторые местные жители также заявляли о перебоях с электричеством, хотя, согласно заявлению Минэнерго Кыргызстана, перебоев с электроэнергией у горожан быть не должно.

По словам Бообека Ажикеева, школы и детские сады Бишкека переведены на онлайн-режим обучения.

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