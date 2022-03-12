 В Туркменистане завершено голосование на досрочных выборах президента | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.03.2022

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Мир

В Туркменистане завершено голосование на досрочных выборах президента

По данным ЦИК, на выборах президента Туркменистана проголосовали около 97,12% избирателей. По мнению ряда экспертов, единственный реальный претендент на занятие поста - сын действующего главы государства.

Выборы в Туркменистане

Выборы в Туркменистане (фото из архива)

В Туркменистане завершилось голосование на досрочных внеочередных выборах президента. Об этом в субботу, 12 марта, сообщили в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане (ЦИК).

По ее данным, к 19.00 по местному времени (17.00 мск) проголосовали 97,12% избирателей. При этом явка во всех областях и столице, по официальным сведениям, приближалась к 97% или превышала этот показатель.

На участках за рубежом проголосовали 90,93% избирателей.

В избирательном бюллетене - наряду с 40-летним Сердаром Бердымухамедовым - сыном действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова - еще восемь кандидатов. Все они, по оценкам экспертов, однако, известны своей лояльностью к главе государства и не считаются его настоящими конкурентами.

Сердар Бердымухамедов 11 февраля 2021 года был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедов хочет остаться руководителем верхней палаты парламента

Выступая на заседании верхней палаты парламента - Халка маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля заявил, что намерен уступить президентский пост "молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", передавало государственное информагентство Туркменистана.

По словам Бердымухамедова-старшего, который уже около 15 лет занимает руководящие посты в государстве, он теперь намерен сохранить за собой лишь должность главы верхней палаты парламента.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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