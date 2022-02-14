 Сын главы Туркменистана выдвинут на пост президента страны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2022

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Мир

Сын главы Туркменистана выдвинут на пост президента страны

Внеочередные выборы президента республики пройдут 12 марта. По конституции, президент республики должен родиться в стране, быть не моложе 40 лет, владеть государственным языком.

Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

40-летний Сердар Бердымухамедов, сын действующего главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова выдвинут кандидатом в президенты республики на внеочередных выборах, которые пройдут 12 марта. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили государственные СМИ страны.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) объявила о начале избирательной кампании. В частности, с 14 февраля политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост. Согласно конституции страны, президентом может быть избран гражданин, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в республике.

Сердар Бердымухамедов 11 февраля 2021 года был назначен вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и введен в Государственный совет безопасности.

Уступить пост молодым руководителям

11 февраля, выступая на заседании верхней палаты парламента Халк Маслахаты, Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что намерен уступить президентский пост "молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности", сообщило государственное информагентство Туркменистана. По словам Бердымухамедова, который уже 15 лет занимает постглавы государства и ряд других ключевых должностей, намерен сохранить за собой лишь руководство верхней палатой парламента.

Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов (ЦИК) объявила о начале избирательной кампании. В частности, с 14 февраля политические партии и инициативные группы граждан начнут проводить собрания по выдвижению своих кандидатов на высший государственный пост.

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    Автор: Григорий Аросев


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