 В Тюмени девять человек умерли от контрафактной водки | Новости из Германии о России | DW | 08.01.2022

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Россия

В Тюмени девять человек умерли от контрафактной водки

После отравления девяти человек суррогатным алкоголем, продававшимся под видом водки "Родники Сибири", Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело.

Полицейская машина в Санкт-Петербурге, фото из архива

В Тюмени девять человек смертельно отравились контрафактным алкоголем. В результате Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщается на сайте СК РФ вечером в субботу, 8 января.

По версии следствия, отравление произошло в результате употребления внутрь метилового спирта, который был продан гражданам с водочной этикеткой "Родники Сибири" в период с 3 января 2022 года.

Сотрудники СК России и местной полиции задержали четверых подозреваемых, сейчас проводятся осмотры по их месту жительства, а также на месте преступления, допрашиваются свидетели, говорится в пресс-релизе СК РФ.

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    Приз за контрафакт

    Едва ли найдутся желающие побороться за эту награду. Черного гнома с золотым носом, "Плагиариуса", вручают тем, кто бессовестно подделал тот или иной товар. Организаторы премии хотят привлечь внимание общественности к подделкам. "Победителей" в этом году много. На фото сушилка для рук немецкой компании Stiebel Eltron: слева оригинал, справа - контрафакт.

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    Plagiarius - приз за дерзость

    Первое место за точность

    Первую премию получила компания, которую сложно переплюнуть в дерзости. Китайская Shenzhen PRT Import Export подделала не только сам физиотерапевтический прибор "ZWave" немецкого производителя медицинской техники Zimmer Medizin-Systeme, но и интернет-сайт изготовителя вплоть до контактных данных. С одной разницей: фамилия основателя фирмы на фальшивой веб-странице не Циммер, а Циавер.

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    Высококачественная копия

    На втором месте оказалась копия высоконапорного очистителя Kärcher, изготовленная китайской фирмой Wenzhou Haibao. Еще в 1990-е годы фирменные товары были синонимом высокого качества, в то время как подделки редко им соответствовали. Дилетанские попытки скопировать товар на подпольной фабрике давно уступили место профессиональному изготовлению контрафакта.

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    Копия из Германии

    Фальсифицированные товары производят не только в Азии. Эти магнитные держатели для швабры, изготовленные компанией Sprintus в поселке Вайссах на юге Германии, послужили образцом для контрафактной модели, распространяемой компанией Otto Oehme GmbH.

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    Plagiarius - приз за дерзость

    Подделки со всего мира

    Сумку для покупок в супермаркете "easyshoppingbag" придумала немецкая фирма Reisenthel Accessoires. Теперь ее копируют во всем мире. Больше всего подделок приходится на Объединенные Арабские Эмираты (8%), Турцию и Восточную Европу. Жюри премии "Плагиариус" удостоило награды итальянское предприятие DIAL.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Китай впереди планеты всей

    В 2012 году Китай с большим отрывом стал самым крупным производителем контрафактной продукции. Около 72 процентов конфискованного на таможне товара были изготовлены в КНР и Гонконге. Например, эти игрушечные экскаваторы, спроектированные фирмой Bruder-Spielwaren GmbH из города Фюрт в Баварии.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Знакомые все лица

    За один только 2012 год таможенные органы Евросоюза изъяли из оборота около 40 миллионов контрафактных товаров общей стоимостью около 1 млрд. евро. Каждый раз таможенники сталкиваются со старыми знакомыми - такими, как китайская фирма JRS Technology, получившая премию "Плагиариус" в прошлом году. На этот раз она была удостоена специального приза в номинации "Рецидивист".

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie) SPERRFRIST BEACHTEN!

    Plagiarius - приз за дерзость

    Подделки для потребителей

    Особенно часто подделывают потребительские товары, говорит Керстин Каротке-Пройс (Kerstin Karotke-Preuss), отвечающая за борьбу с подделками в Messe Frankfurt во Франкфурте-на-Майне, где вручали премию "Плагиариус". Среди таких товаров, например, карманный нож швейцарской фирмы Victorinox. Подделку члены жюри нашли в интернете и наградили специальным призом.

  • Plagiarius-Wettbewerb 2014 (Bildergalerie)

    Plagiarius - приз за дерзость

    Опасные подделки

    Контрафактные товары могут представлять опасность, если они должны выполнять важные функции, но работают не так, как оригинал, говорит Керстин Каротке-Пройс. В худшем случае это может привести к серьезному несчастному случаю. На фото изготовленный в Китае прибор для измерения давления, подделанный другой китайской фирмой вместе с фирменным знаком. Его надежность гарантировать не может никто.

    Автор: Кристиан Игнаци, Ирина Филатова


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