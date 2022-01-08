В Тюмени девять человек умерли от контрафактной водки

В Тюмени девять человек смертельно отравились контрафактным алкоголем. В результате Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщается на сайте СК РФ вечером в субботу, 8 января.

По версии следствия, отравление произошло в результате употребления внутрь метилового спирта, который был продан гражданам с водочной этикеткой "Родники Сибири" в период с 3 января 2022 года.

Сотрудники СК России и местной полиции задержали четверых подозреваемых, сейчас проводятся осмотры по их месту жительства, а также на месте преступления, допрашиваются свидетели, говорится в пресс-релизе СК РФ.

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