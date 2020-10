В странах Бенелюкса сняли арест с брендов российской водки

С российских водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya снят арест в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Соответствующее решение во вторник, 27 октября, принял окружной суд Гааги, оно опубликовано на сайте судебной системы Нидерландов.

Водочные бренды, принадлежащие российскому федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт", были арестованы 18 мая текущего года в рамках разбирательств между бывшими акционерами ЮКОСа и Россией по требованию холдинговой компании GML, представляющей интересы первых. Бренды планировалось продать на публичном аукционе, а вырученные деньги отправить бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации в размере 50 млрд долларов. "Союзплодоимпорт" обжаловал это решение.

Процесс по делу о компенсациях экс-акционерам ЮКОСа

В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании Михаила Ходорковского ЮКОС, добивавшихся взыскания с России 50 миллиардов долларов. Россия обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте российского имущества.

Разбирательство по данному делу длилось с 2014 года. В июле 2019 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd.

