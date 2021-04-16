 В Telegram попали данные пользователей сервиса SMS-activate | Новости из Германии о России | DW | 20.07.2021

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Россия

В Telegram попали данные пользователей сервиса SMS-activate

По данным основателя сервиса разведки утечек данных даркнета Оганесяна, речь идет о 7,8 млн записей об оплате услуг SMS-activate. Сведения могут использоваться для фишинга и мошенничества при социальных контактах.

Telegram Messenger Logo

В мессенджер Telegram попала база данных с информацией о 7,8 млн операций пользователей сервиса SMS-activate. Об этом сообщил основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян. Его слова привела во вторник, 20 июля, газета "Известия".

Эксперты подтвердили подлинность базы и предупредили, что сведения могут использоваться для фишинга и мошенничества при социальных контактах.

Информация об операциях SMS-activate начала распространяться еще 16 июля. Речь идет о 7,8 млн записей об оплате услуг сервиса. В базе содержатся сведения о сумме операции, дате проведения, электронной почте, а также о первых шести и последних четырех цифрах номера карты, сроках ее действия, платежной системе и банке-эмитенте.

Не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей

"Мы рекомендуем внимательнее относитесь к входящим e-mail и не переходить по ссылкам от незнакомых отправителей", - отметил в этой связи руководитель службы безопасности Экспобанка Дмитрий Курнявко.

В свою очередь Ашот Оганесян уточнил, что причиной утечки мог стать открытый доступ по прямой ссылке к файлу регистрации сайта. Специалист уточнил, что всего в базе содержатся не менее 163 тыс. адресов электронной почты пользователей, однако действительны из них только около 50 тыс.

Сервис предоставляет виртуальные номера

Портал SMS-activate предоставляет клиентам виртуальные номера для получения СМС со всего мира. Это позволяет, к примеру, завести дополнительный аккаунт в соцсети, где пользователь уже зарегистрирован.

Ранее, в конце 2019 года на черный рынок в интернет попали данные 60 млн кредитных карт клиентов Сбербанка.

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    Автор: Григорий Аросев


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