В Тегеране убит офицер Корпуса стражей исламской революции

Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сайад Ходаи застрелен возле своего дома в Тегеране вечером в воскресенье, 22 мая. Как сообщает формирование, он был убит в результате вооруженного нападения двух мужчин, подъехавших на мотоциклах. КСИР назвал это "актом терроризма". По данным официального информационного агентства IRNA, в полковника выстрелили пять раз, когда он возвращался домой.

Ходаи был "защитником святыни", заявили стражи революции. Это обозначение используется для иранцев, которые действуют от имени государства в Сирии или Ираке. Иранское государственное телевидение указало, что Ходаи был "хорошо известен" в Сирии, не сообщив при этом подробностей. Иран является ключевым союзником правителя Башара Асада в сирийской гражданской войне.

За несколько часов до нападения на Ходаи КСИР объявил об аресте группы "преступников, имеющих связи с разведывательной службой" Израиля, которые якобы были замешаны в ряде преступлений, включая "нападения, похищения и вандализм".

Прежние убийства влиятельных иранских военных

Ходаи - самая известная жертва нападения в Иране после убийства ведущего физика-ядерщика, офицера Стражей исламской революции и преподавателя в Университете имама Хусейна в Тегеране Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года. Тегеран обвинил Израиль в нападении на колонну автомобилей Фахризаде неподалеку от иранской столицы.

В январе 2020 года иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате удара американского беспилотника в Ираке. Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции, которое отвечало за проведение операций за пределами Ирана. Его называли одним из самых влиятельных иранских генералов на Ближнем Востоке.

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