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В Ташкенте произошел сильный взрыв

Даниил Сотников
28 сентября 2023 г.

По словам очевидцев, в соседних домах выбило стекла, а взрывную волну ощутили примерно за 30 км от места взрыва.

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Вид на Ташкент
Вид на ТашкентФото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

В столице Узбекистана Ташкенте произошел мощный взрыв в районе международного аэропорта имени Ислама Каримова, сообщает издание Nova24 в четверг, 28 сентября.

По данным издания, взрыв произошел на таможенном складе аэропорта в 02.55 ночи по местному времени, после чего на месте происшествия начался сильный пожар.

По словам очевидцев, в близлежащих домах выбило стекла. "Взрывная волна была настолько сильная, что ее ощутили жители Нуравшана примерно за 30 км от эпицентра", - рассказали жители Ташкента изданию Nova24.

"Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района города Ташкента", - сообщили в МЧС страны. По предварительным данным, причиной взрыва стал удар молнии.

По информации Telegram-канала Mash, на складе компании "Интер логистика" взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, склад был разрушен ударной волной. 

Данных о числе пострадавших пока нет, на место прибывают колонны машин скорой помощи. В Минздраве Узбекистана сообщили, что пострадавших в результате взрыва и пожара госпитализируют.

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