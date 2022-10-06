В Таиланде экс-полицейский убил в детском саду 36 человек

В Таиланде бывший полицейский ворвался с пистолетом и ножом в один из детских садов и убил не менее 36 человек, в том числе 22 ребенка, сообщила местная полиция в четверг, 6 октября. Трагедия произошла в провинции Нонгбуалампху к северо-востоку от Бангкока. Злоумышленник стрелял в любого, кто попадался ему на пути, и использовал нож для убийства детей, у которых на момент нападения был тихий час. В числе убитых также беременная воспитательница.

По сообщению полиции, злоумышленник прежде работал в правоохранительных органах, но был уволен из-за наркотиков. При обыске у него нашли таблетки метамфетамина. За несколько часов до нападения экс-полицейский был в суде, где слушалось его дело. Он пришел в детский сад, чтобы забрать своего ребенка, но, не найдя его там, открыл стрельбу. После устроенного кровопролития 34-летний злоумышленник бежал с места происшествия на своем автомобиле. По дороге он продолжал стрелять и убил еще четыре или пять человек.

Вернувшись домой, злоумышленник, судя по всему, убил свою жену и ребенка, а затем покончил с собой. Власти Таиланда заявили, что шокированы случившимся. Они направили на место происшествия начальника полиции Таиланда, чтобы ускорить расследование и оказать помощь пострадавшим.

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