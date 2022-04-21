Кинокомпания в США оштрафована за гибель оператора Галины Хатчинс

Бюро по охране труда и технике безопасности (OHSB) штата Нью-Мексико предписало компании Rust Movie Productions LLC, занимавшейся производством фильма "Rust" ("Ржавчина"), в ходе съемок которого известный голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил телеоператора Галину Хатчинс, выплатить максимально возможный штраф в размере 136 793 долларов (126 312 евро). Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в OHSB.

Сотрудники бюро опросили 14 человек и изучили более 500 документов, после чего пришли к выводу о "серьезных умышленных" нарушениях на съемочной площадке. "Это - самый высокий уровень (административного - Ред.) наказания и максимальный штраф, допустимый законом штата Нью-Мексико", - подчеркивается в заявлении OHSB.

В отчете сообщается об отходе от целого ряда отраслевых предписаний: о проносе боевых патронов на площадку, предварительной зарядке оружия, оставлении его без присмотра.

Кроме того, в бюро пришли к выводу, что во время съемок не проводились собрания по технике безопасности - в те дни, когда имели место эпизоды с применением огнестрельного оружия. Наконец, актеров не обучали обращению с ним. Исполнители зачастую направляли оружие на камеру или на людей без консультации со специалистом.

Сотрудники Rust Movie Productions подадут апелляцию

"Наше расследование показало, что трагический инцидент (с Хатчинс - Ред.) никогда бы не произошел, если бы компания Rust Movie Productions LLC следовала национальным стандартам киноиндустрии по безопасности обращения с огнестрельным оружием", - отметил представитель правительства штата Нью-Мексико Джеймс Кенни.

"Речь идет о полной неспособности работодателя следовать признанным национальным протоколам, которые обеспечивают безопасность сотрудников", - подчеркнул он.

Стефан Фридман, представитель компании Rust Movie Productions LLC, в свою очередь отметил, что хотя продюсеры "ценят" OHSB за "время и усилия, затраченные на расследование", они не согласны с выводами и "планируют подать апелляцию". "Наши мысли и молитвы - с семьей Галины", - добавил Фридман.

Продолжается уголовное расследование

Полиция продолжает заниматься выяснением обстоятельств происшедшего, в первую очередь того, как заряженное оружие попало на съемочную площадку. Уголовное расследование ведут офис шерифа и прокуратура Санта-Фе, Алек Болдуин виновным в произошедшем себя не считает. Обвинения в связи с трагедией пока не выдвинуты.

Семья Хатчинс также подала в суд на Болдуина и других продюсеров "Rust", требуя "существенного" возмещения ущерба за смерть по неосторожности. Речь идет, в частности, о защите интересов мужа и девятилетнего сына убитой - Мэтью и Андроса Хатчинсов.

"Безрассудное поведение" Болдуина

По версии адвокатов обвинителей, Болдуин отказался на съемочной площадке пройти обучение приему, известному как "перекрестный выхват". При этом эффектном трюке, широко известном в кинематографе, револьвер, носимый на левом боку рукоятью вперед, выхватывают правой рукой и наоборот. Именно в момент съемки этого эпизода и была застрелена 42-летняя Галина Хатчинс. По версии юристов, к смерти оператора привело "безрассудное поведение" Болдуина и других продюсеров фильма, а также их меры по сокращению расходов на площадке.

В иске говорилось, что отраслевые стандарты предусматривали использование на съемках бутафорского оружия. Кроме того, Болдуин и помощник режиссера, который передал ему оружие, должны были проверить револьвер на наличие боевых патронов.

Съемки вестерна "Ржавчина"

Несчастный случай во время съемок вестерна "Rust" ("Ржавчина") произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе. Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль. Команда снимала сцену, в которой Болдуин, играющий преступника, должен был стрелять из пистолета холостыми патронами. Оружие использовалось как предмет реквизита. Ассистент режиссера сказал актеру, что пистолет не заряжен. В ходе расследования он признал, что не проверил револьвер до конца, однако сказал, что оружие безопасно.

Оператор Галина Хатчинс, украинка по происхождению, была доставлена на вертолете в больницу, где скончалась от полученных ранений. От выстрела также пострадал 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуза, получивший тяжелое ранение.

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