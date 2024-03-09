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В Швеции расследуют возможное появление дронов на юге страны

Даниил Сотников
9 марта 2024 г.

В полиции сообщили, что пока слишком рано делать выводы, в том числе о возможной причастности к БПЛА иностранных сил.

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Аэропорт города Мальмё (фото из архива)
Аэропорт города Мальмё (фото из архива)Фото: dapd

В Швеции началось расследование из-за сообщений о появлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юге страны, в том числе в районе атомной электростанции, сообщает агентство dpa в субботу, 9 марта.

По данным полиции, дроны были замечены в нескольких местах в регионе Сконе, в том числе в аэропорту города Мальмё и около расположенной неподалеку АЭС. Представитель полиции не стала комментировать подробности. "Я не могу подтвердить какие-либо конкретные места", - заявила он.

Следователи расследуют возможное нарушение авиационных правил, а также правил безопасности. По их мнению, до сих пор нельзя однозначно утверждать, что замеченный объект был именно дроном. На вопрос о возможной причастности иностранных сил в полиции заявили, что делать какие-либо выводы слишком рано.

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