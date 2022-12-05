В столице Мальты противники абортов провели массовый митинг
Анатолий Арни
3 ч. назад
В Валлетте прошел митинг противников абортов. Причиной акции стало возможное послабление для врачей в законодательстве.
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Противники абортов организовали в столице Мальты протестное шествие, критикуя предложенные властями поправки в законодательство, которые могут стать шагом к легализации абортов в стране. Как заявили организаторы акции, прошедшей в Валлетте в воскресенье, 4 декабря, в ней приняли участие 20 тысяч человек. По оценке местного издания Times of Malta, количество участников исчислялось несколькими тысячами.
Причиной для проведения митинга стал законопроект, представленный на рассмотрение парламента министром здравоохранения Мальты Крисом Ферном. Чиновник предложил внести в законодательство, являющееся самым строгим в ЕС в отношении абортов, поправки, которые призваны отменить возможное преследование врачей за операции по прерыванию беременности, проведенные в исключительных случаях.
Один из примеров таких ситуаций - инцидент, произошедший в июне с находившейся в Мальте беременной туристкой из США, у которой возникли осложнения с плодом. Женщина попала в больницу с сильным кровотечением, врачи постановили, что ее жизнь находится в опасности, а плод нежизнеспособен, но отказались делать аборт из-за местных законов. Женщину пришлось транспортировать в Испанию, где и провели процедуру. После этого она подала на правительство Мальты в суд, обвинив власти в нарушении прав человека, создающих прямую угрозу для жизни.
Мальта и аборты
Организатором акции против послабления законодательства стало объединение Life Network Foundation Malta, а в самом мероприятии, среди прочих, участвовали экс-президент страны Мари-Луиз Колейро Прека, архиепископ Мальты Чарльз Скиклуна и представители правоцентристской Националистической партии.
Действующее правительство Мальты более благосклонно к легализации абортов в стране - оно сформировано премьер-министром Робертом Абелой, который представляет интересы Лейбористской партии. Согласно источникам СМИ, в партии нет существенных расхождений по вопросу легализации абортов, а в прошлом мальтийские лейбористы провели в стране такие социальные реформы как легализацию однополых браков и юридическое признание гражданского брака. Однако опросы показывают, что большинство населения Мальты по-прежнему выступает против абортов.