В столице Мальты противники абортов провели массовый митинг

Противники абортов организовали в столице Мальты протестное шествие, критикуя предложенные властями поправки в законодательство, которые могут стать шагом к легализации абортов в стране. Как заявили организаторы акции, прошедшей в Валлетте в воскресенье, 4 декабря, в ней приняли участие 20 тысяч человек. По оценке местного издания Times of Malta , количество участников исчислялось несколькими тысячами.

Причиной для проведения митинга стал законопроект, представленный на рассмотрение парламента министром здравоохранения Мальты Крисом Ферном. Чиновник предложил внести в законодательство, являющееся самым строгим в ЕС в отношении абортов, поправки, которые призваны отменить возможное преследование врачей за операции по прерыванию беременности, проведенные в исключительных случаях.

Один из примеров таких ситуаций - инцидент, произошедший в июне с находившейся в Мальте беременной туристкой из США, у которой возникли осложнения с плодом. Женщина попала в больницу с сильным кровотечением, врачи постановили, что ее жизнь находится в опасности, а плод нежизнеспособен, но отказались делать аборт из-за местных законов. Женщину пришлось транспортировать в Испанию, где и провели процедуру. После этого она подала на правительство Мальты в суд, обвинив власти в нарушении прав человека, создающих прямую угрозу для жизни.

Мальта и аборты

Организатором акции против послабления законодательства стало объединение Life Network Foundation Malta, а в самом мероприятии, среди прочих, участвовали экс-президент страны Мари-Луиз Колейро Прека, архиепископ Мальты Чарльз Скиклуна и представители правоцентристской Националистической партии.

Действующее правительство Мальты более благосклонно к легализации абортов в стране - оно сформировано премьер-министром Робертом Абелой, который представляет интересы Лейбористской партии. Согласно источникам СМИ, в партии нет существенных расхождений по вопросу легализации абортов, а в прошлом мальтийские лейбористы провели в стране такие социальные реформы как легализацию однополых браков и юридическое признание гражданского брака. Однако опросы показывают, что большинство населения Мальты по-прежнему выступает против абортов.

Островное государство является единственным членом Евросоюза, где полностью запрещены аборты. Из-за крайне консервативного отношения к прерыванию беременности критике подверглась даже возглавившая в январе 2022 года Европарламент Роберта Метсола.

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