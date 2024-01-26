В США заключенный впервые казнен непроверенным способом

Приговоренный к смерти убийца был казнен с помощью чистого азота впервые в истории США. Смертный приговор в отношении 58-летнего преступника приведен в исполнение в тюрьме города Этмор.

Смертный приговор в отношении 58-летнего убийцы Кеннета Юджина Смита приведен в исполнение в тюрьме города Этмор в штате Алабама в пятницу, 26 января. Об этом сообщил генеральный прокурор штата Стив Маршалл. Казнь началась в 19.56 по местному времени (04.56 мск 26 января), смерть наступила в 20.25.

Верховный суд США двумя днями ранее отклонил просьбу осужденного об отсрочке казни. Приговоренный к смерти заключенный был казнен с помощью чистого газа впервые в истории Соединенных Штатов. На официальном языке эта причина смерти называется азотной гипоксией.

Американский южный штат Алабама - один из трех в США, где разрешена казнь с использованием азота. Этот газ лишает человека возможности вдыхать кислород и тем самым наступает постепенное удушение. Последний раз в этой стране заключенного казнили с помощью газа в 1999 году. Тогда использовался гидроцианид, также известный как цианид водорода и синильная кислота.

Смита казнили уже во второй раз

Кеннет Юджин Смит был приговорен к смертной казни в 1989 году после того, как годом ранее убил жену пастора по его заказу. Первый смертный приговор должен был быть приведен в исполнение с помощью смертельной инъекции в 2022 году. Однако в то время сотрудники тюрьмы не смогли попасть иглой в вену для введения яда и не уложились в отведенное для казни время. Таким образом Смит стал одним из немногих преступников в США, которого государство казнило дважды.

Еще при подготовке казни Смита с помощью азота сам факт предстоящего действия вызвал резкую критику со стороны Организации Объединенных Наций. Представитель Комиссии ООН по правам человека в Женеве Равина Шамдасани на прошлой неделе осудила планируемое использование "нового и непроверенного" метода казни. Согласно международному праву, это может быть приравнено к "пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство наказанию или обращению".

Власти Алабамы напротив утверждали, что использование азотного газа - "возможно, самый гуманный из когда-либо разработанных методов казни" и аналогичен способу эвтаназии, применяемому по всему миру. Азотный газ иногда используется для убийства животных. Азот - один из ряда инертных газов, который не оказывает никакого влияния на организм, а просто "разбавляет" кислород, постепенно замещая его во всех живых клетках, утверждают в штате.

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