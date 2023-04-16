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Дейдвилль
Дейдвилль (фото из архива)Фото: Megan Varner/Getty Images
ПолитикаСША

В США - массовая стрельба на дне рождения подростка

Екатерина Венкина
43 мин. назад

Минимум четыре человека погибли, свыше 20 получили ранения в результате массовой стрельбы в Дейдвилле (штат Алабама), сообщил телеканал Fox News.

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Минимум четыре человека погибли, свыше 20 получили ранения в результате массовой стрельбы на дне рождения 16-летнего подростка в Дейдвилле (штат Алабама). Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил телеканал Fox News.

Следствие ведут спецагенты Госбюро расследований Агентства по обеспечению правопорядка Алабамы. На месте работают сотрудники департамента полиции Дейдевилля, офисов шерифа и окружного прокурора, Федерального бюро расследований.

Белый дом внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с местными властями и правоохранительными органами.

Стрельба произошла на праздновании дня рождения около 22.30 по местному времени 15 апреля (06.30 мск 16 апреля), сообщил сержант Джереми Буркетт из правоохранительных органов Алабамы.

Пока неизвестно, задержан ли нападавший и какими мотивами он руководствовался. В Дейдвилле проживают примерно 3 200 человек.

Минимум 162 инцидента с массовой стрельбой с начала года

За 15 недель с начала 2023 года в США произошло по меньшей мере 162 инцидента с массовой стрельбой, следует из данных Архива о насилии с применением огнестрельного оружия (Gun Violence Archive). В среднем в день отмечалось 1,5 подобных инцидента.

В конце марта президент Джо Байден потребовал ужесточить законодательство о владении огнестрельным оружием в США.

Согласно официальным данным, только в 2020 году в Соединенных Штатах были застрелены около 20 тысяч человек - погибали почти по 50 человек в день.

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