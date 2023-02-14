  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Полицейские на месте происшествия у кампуса университета штата Мичиган
На месте происшествия у кампуса университетаФото: Jakkar Aimery/Detroit News/AP/picture alliance
ПолитикаСША

В США при стрельбе в университете погибли три человека

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Стрелок открыл огонь на территории кампуса в университете штата Мичиган. Из пяти раненых несколько находятся под угрозой смерти.

https://p.dw.com/p/4NRrk

В США в результате стрельбы в университете штата Мичиган погибли три человека, еще пятеро получили ранения, сообщила местная полиция во вторник, 14 февраля. Стрелок открыл огонь на территории университетского кампуса около восьми часов вечера по местному времени. Затем он перешел в соседнее здание, где продолжил стрельбу.

"Подтверждены три летальных исхода. В дополнение к этому ранены пять человек, они госпитализированы. Некоторые из пострадавших получили ранения, опасные для жизни", - сообщил представитель правоохранительных органов. Полиция выпустила фото подозреваемого - невысокого чернокожего мужчины в красной обуви, джинсовой куртке и бейсбольной кепке.

Стрелок покончил жизнь самоубийством

На место происшествия быстро прибыли сотни полицейских. По последним данным, стрелок покончил жизнь самоубийством. "Подозреваемый был обнаружен за пределами кампуса. Судя по всему, он скончался от ранений, которые сам себе причинил. Угрозы для кампуса больше нет", - сообщила полиция учебного заведения в Twitter.

Решением администрации университета все мероприятия на территории кампуса отменены на предстоящие 48 часов.

В США стрельба в школах и университетах - частое явление, укладывающееся в более широкий контекст насилия с применением огнестрельного оружия на фоне весьма либеральных законов об оружии в этой стране, отмечает агентство AFP.

Смотрите также:

В США спорят о продаже и ношении оружия

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса (03.10.2017)

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса (03.10.2017)

Самый массовый расстрел людей в новейшей истории США устроил 64-летний американец. Он открыл стрельбу по посетителям концерта под открытым небом из номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay. Who is Las Vegas shooter?
Терроризм3 октября 2017 г.01:17 мин.
external

Состояние раненого конгрессмена - критическое (15.06.2017)

Состояние раненого конгрессмена - критическое (15.06.2017)

Президент США посетил в больнице раненого конгрессмена Стива Скелиза. Накануне по политику была открыта стрельба. Его состояние оценивается как критическое.
Политика15 июня 2017 г.01:00 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские военнослужащие в Новосибирске

ISW: Мобилизация вряд ли поможет РФ с быстрым наступлением

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - статуя Свободы "держит" над головой раскрытый зонтик, который должен защитить ее от различных летальных объектов - от спутника и НЛО до Винни Пуха с шариком.

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Шары и другие летательные объекты над США: поналетали?

Политика17 ч. назад
Анна Нетребко

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Анна Нетребко выступит на одной сцене с Pussy Riot

Культура22 ч. назад
Сергей Тихановский во время интервью DW (фото из архива)

В Беларуси снова судят Тихановского: что нужно знать о нем

В Беларуси снова судят Тихановского: что нужно знать о нем

Правосудие и закон5 ч. назад
Турция. Скорбь по погибшим при землетрясении

Турция: спасатели уходят, остаются страх эпидемий и гнев

Турция: спасатели уходят, остаются страх эпидемий и гнев

Общество13 ч. назад
Лия Ахеджакова

Травля Ахеджаковой: что говорят ее коллеги?

Травля Ахеджаковой: что говорят ее коллеги?

Культура14 ч. назад
Софья Сапега (фото из архива)

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

"Отказано законно". Почему в Беларуси не помиловали Сапегу

Политика19 ч. назад
На главную страницу