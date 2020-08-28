Россиянина высылают из США после попытки взломать компьютерную сеть Tesla

Суд в США признал российского хакера Егора Крючкова виновным в попытке подкупа сотрудника компании Tesla с целью внедрить вирус в компьютерную сеть ее завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает агентство AP. Суд приговорил Крючкова к тюремному сроку в 10 месяцев, девять из которых он уже отбыл, и штрафу в размере 14 825 долларов. В ближайшее время он будет депортирован из страны.

Сам Крючков участвовал в судебном процессе в режиме видеосвязи. Выступая на русском языке, 27-летний хакер подчеркнул, что время, проведенное им в заключении, заставило его задуматься над тем, какую боль он причинил своей семье в России.

Официальные обвинения были предъявлены россиянину в сентябре 2020 года. Крючкову грозили до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Попытка подкупа сотрудника Tesla

В марте 2021 года Крючков признал, что виновен в попытке подкупить сотрудника компании Tesla с целью внедрения вируса в ее компьютерную сеть. По данным следствия, он несколько раз приезжал в Неваду, где находится завод аккумуляторов Tesla. Пытаясь наладить контакт с сотрудником предприятия, россиянин предлагал ему в качестве вознаграждения криптовалюту. На процессе 24 мая судья назвала ее суммарную стоимость: 500 тысяч долларов.

Сотрудник Tesla сообщил о попытке подкупа руководству компании, а оно, в свою очередь, вышло на связь с ФБР, которое и раскрыло преступную схему.

Смотрите также: