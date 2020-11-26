 В США расследуют предполагаемую попытку подкупа за президентское помилование | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2020

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Мир

В США расследуют предполагаемую попытку подкупа за президентское помилование

Суд округа Колумбия опубликовал документ, в котором говорится о возможном получении "существенной суммы" в обмен на президентское помилование. Конкретные имена и даты в нем не называются.

Доллары США

Незадолго до окончания президентского срока Дональда Трампа в США проводится проверка в связи с возможной попыткой предоставить главе государства деньги в обмен на помилование. Суд федерального округа Колумбия во вторник, 1 декабря, опубликовал 18-страничный документ, из которого следует, что у американской юстиции имеются подозрения в совершении президентских помилований после получения "существенной денежной суммы".

Конкретные имена и должности подозреваемых в документе не названы. Неясно и то, когда были совершены предполагаемые преступления и кто именно мог быть помилован в обмен на пожертвования. Примерно половина документа из соображений секретности закрашена черным цветом.

По данным агентства Reuters, ни один из сотрудников администрации Дональда Трампа в данном деле не фигурирует. Президент США отреагировал в Twitter назвал сообщения о проведении расследования фейками.

Трамп помиловал своего бывшего помощника Флинна

Между тем 25 ноября Трамп сообщил, что помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. "Для меня большая честь объявить о том, что генерал Майкл Т. Флинн получил полное помилование", - написал он в Twitter, поздравив Флинна и заметив, что теперь тот проведет вместе с семьей "фантастический День благодарения".

В декабре 2017 года Флинн признал, что обсуждал по телефону с занимавшим на тот момент пост посла РФ в США Сергеем Кисляком санкции Вашингтона против ряда российских частных лиц и компаний, а впоследствии дал агентам Федерального бюро расследований США ложные показания о содержании этого разговора. При этом он признал, что не был уполномочен проводить данные обсуждения. Спецпрокурор по России Роберт Мюллер, расследовавший возможные связи окружения Трампа с властями РФ, попросил суд не приговаривать Флинна к тюремному заключению, поскольку тот оказал "существенную поддержку" расследованию по делу об этих возможных связях. Вынесение приговора по делу Флинна было намечено на 27 февраля 2020 года, однако затем отложено на неопределенный срок.

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    Автор: Илья Коваль


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