 В США представили законопроект о многомиллионной военной поддержке Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 19.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

В США представили законопроект о многомиллионной военной поддержке Украины

Законопроект о партнерстве США с Украиной в сфере безопасности предусматривает выделение Киеву 300 млн долларов ежегодно, а также предоставление летального оружия.

Украинские военные во время учений Rapid Trident в 2020 году

Украинские военные во время учений Rapid Trident в 2020 году

Законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, разработанный межпартийной группой сенаторов США, предполагает выделение Киеву ежегодной многомиллионной финансовой помощи для защиты от агрессии со стороны России и продвижения по пути реформ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду, 18 марта, на сайте одного из авторов законопроекта - сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мёрфи.

Законопроект предусматривает, в частности, создание в Госдепартаменте рабочей группы по Украине совместно с европейскими партнерами, а также назначение администрацией президента США специального посланника в Украине, который бы представлял Вашингтон на мирных переговорах в "нормандском формате" и помогал наладить диалог со странами Черноморского региона.

Кроме этого, документ предполагает обеспечение летальным оружием и выделение Украине 304 млн долларов военной помощи ежегодно, 4 из которых будут направлены на обучение и подготовку украинских военнослужащих.

По словам Мёрфи, Украина "являет собой живой пример для проверки способности США поддерживать хрупкие демократии, подвергающиеся внутренним и внешним враждебным силам". В свою очередь, председатель комитета Сената по международным отношениям Боб Менендес, также принявший участие в разработке законопроекта, подчеркнул, что документ поможет Украине "защититься от агрессии России и будет способствовать продвижению американских ценностей и приоритетов во внешней политике".

Смотрите также:

  • Путин, Олланд, Порошенко и Меркель позируют для фотографов в ходе саммита по урегулированию украинского кризиса в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Переговоры за закрытыми дверями

    Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

  • Комплекс Дипсервис холл в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Встреча контактной группы

    В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

  • Путин, Порошенко, Меркель и Олланд беседуют за столом на саммите нормандской четверки в Минске

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Война нервов

    Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

  • Журналисты спят во Дворце независимости в Минске в ожидании окончания переговоров нормандской четверки

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Разногласия между Россией и Украиной

    После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Стороны пришли к согласию

    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

    Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда

    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


Смотреть видео 15:42

Елена Зеркаль о добыче газа в Черном море и НАТО, конфликте с Россией и "Северном потоке-2"

Аудио- и видеофайлы по теме

Леонид Кравчук: война не закончится, пока Европа и США не заставят Россию уйти из Донбасса и Крыма (27.02.2021)  

Украинские связи немецких неонацистов: что известно правительству Германии. DW Новости (25.02.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Танец без штанов против Лукашенко: кто поддержал панка из Беларуси в ФРГ  

Rammstein без цензуры: новый альбом из Москвы  

ЕС: Путин несет политическую ответственность за убийства в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно