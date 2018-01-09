 В США предъявили обвинения водителю, протаранившему рождественский парад | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.11.2021

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Мир

В США предъявили обвинения водителю, протаранившему рождественский парад

39-летний Даррел Брукс обвинен в пяти убийствах, сообщила прокуратура в штате Висконсин. Десятки человек были ранены после наезда внедорожника на участников парада в городке Уокешо.

Акция памяти погибших при наезде на шествие в Уокешо

Акция памяти погибших при наезде на шествие в Уокешо

Прокуратура округа Уокешо в штате Висконсин предъявила обвинения в пяти умышленных убийствах первой степени 39-летнему Даррелу Бруксу, который был задержан после наезда на участников рождественского парада в городке Уокешо. Об этом офис окружного прокурора сообщил во вторник, 23 ноября.

Как заявили представители прокуратуры в зале суда, Бруксу может быть предъявлено шестое аналогичное обвинение, так как о смерти еще одной жертвы стало известно позже. Мужчина может быть отпущен на время разбирательства под залог в пять миллионов долларов США. Судья мотивировал такую сумму тем, что обвиняемый может попытаться скрыться. По каждому из обвинений ему грозит пожизненный срок.

Трагедия на праздничном шествии в Уокешо

21 ноября в городке Уокешо проходил 58-й ежегодный рождественский парад, когда колонну его участников протаранил красный внедорожник. Как сообщил телеканал CNN, водитель направил машину на людей, когда пытался скрыться от полиции. В результате пять человек скончались на месте, десятки были ранены, в том числе дети. В полиции подчеркнули, что действия водителя внедорожника, задержанного вскоре после трагедии, не имеют никакого отношения к терроризму.

Привлекался к суду за домашнее насилие

Брукс в прошлом неоднократно привлекался к суду по обвинениям в домашнем насилии и совершении преступлений сексуального характера. Отмечается, что 2 ноября он направил автомобиль на женщину, которая дала показания в полиции, что является матерью его ребенка. Однако после этого деяния мужчина был отпущен под залог в 1000 долларов.

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  • Дуйсбург

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  • Берлин

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  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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