 Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Экс-подрядчик Пентагона задержан в США за попытку шпионажа в пользу России

Бывший подрядчик Пентагона передавал секретные сведения агенту ФБР, принимая его за представителя Москвы, сообщило министерство юстиции США. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Здание министерства обороны США

Здание министерства обороны США

Бывший контрактный подрядчик министерства обороны США, 63-летний житель штата Южная Дакота Джон Мюррей Роу-младший задержан в связи с обвинениями в уголовном преступлении, связанном с предполагаемыми попытками заняться шпионажем, говорится в пресс-релизе Минюста США, опубликованном в четверг, 16 декабря.

В сообщении указано, что подозреваемый примерно 40 лет работал инженером-тестировщиком на оборонных подрядчиков, в частности занимался аэрокосмическими технологиями американских ВВС и по роду деятельности имел доступ к материалам различной степени секретности - вплоть до сверхсекретной информации с особым режимом хранения. После того как он неоднократно нарушал режим секретности, а также "проявлял горячий интерес к российским делам", в нем увидели потенциальную внутреннюю угрозу и уволили с работы, а Федеральное бюро расследований (ФБР) начало операцию под прикрытием, чтобы определить готовность Роу передать секретную информацию иностранному правительству.

ФБР провело секретную операцию

В марте 2020 года Роу встретился с агентом ФБР, выдававшим себя за "агента российского правительства", после чего в течение восьми месяцев обменялся с сотрудником ФБР более чем 300 письмами, подтвердив готовность работать на Россию. В пресс-релизе Минюста США отмечается, что в одном из писем Роу раскрыл секретную информацию о конкретных рабочих деталях систем электронного противодействия, применяемых в американских военных истребителях.

Джону Мюррею Роу предъявлены обвинения в попытках передачи правительству иностранного государства информации, связанной с национальной обороной. 17 декабря он предстанет перед окружным судом округа Южная Дакота.

Если суд признает его виновным, Роу грозит максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения, отмечают в министерстве юстиции США.

Смотрите также:

  • Мата Хари

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Двойной агент, танцовщица и куртизанка

    В 1910-е годы юная Маргарета Гертруда Зелле из Нидерландов начала в Париже карьеру танцовщицы под псевдонимом Мата Хари. Она вращалась в высшем обществе Франции и вступала в связь с офицерами и политиками. Ввиду этого ее завербовала немецкая разведка, а спустя некоторое время - и французская контрразведка: когда Мата Хари согласилась стать двойным агентом, французы ее разоблачили.

  • Юлиус и Этель Розенберг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Супруги Розенберг

    В начале 1950-х годов дело коммунистов Юлиуса и Этель Розенбергов раскололо американское общество. Супругов обвинили в передаче Москве секретной информации о ядерной программе США. В то время как одни считали вынесенный им смертный приговор необходимой мерой, в глазах других они были невинными жертвами, пострадавшими за свои убеждения. Несмотря на международные протесты, пару казнили в 1953 году.

  • Гюнтер Гийом

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион в ведомстве канцлера

    То, что начиналось в ФРГ как шпионский скандал, скоро переросло в кризис государственного масштаба. Личный референт экс-канцлера Вилли Брандта Гюнтер Гийом (на фото в центре) оказался агентом ГДР и передавал "штази" секретные документы из ведомства канцлера. Факт проникновения шпиона ГДР в самый центр политики ФРГ поверг общественность в шок и способствовал уходу Вилли Брандта в отставку.

  • Энтони Блант

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    "Кембриджская пятерка"

    В 1979 году бывший студент Кембриджского университета Энтони Блант оказался в центре одного из самых громких шпионских скандалов в Великобритании. Он признался в том, что входил в группу из пяти агентов, имевших доступ к высшим правительственным кругам и поставлявших СССР информацию стратегического значения. Четыре агента были разоблачены; личность пятого до сих пор не установлена.

  • Анна Чапман

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Из разведки на подиум

    В 2010 году в США арестовали дочь российского дипломата Анну Чапман по обвинению в шпионаже в пользу России. Чапман и девять других предполагаемых российских агентов затем обменяли на россиян, осужденных за шпионаж в пользу западных стран. Вернувшись в Москву, Чапман начала там карьеру модели и телеведущей на канале РЕН ТВ, а также снялась в эротической фотосессии в журнале Maxim.

  • Супруги Аншлаг

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионский Аншлаг

    Каждый вторник мнимая домохозяйка Хайдрун Аншлаг усаживалась у своего коротковолнового радиоприемника в городе Марбург и слушала указания из штаб-квартиры спецслужб в Москве. Так продолжалось более 20 лет. Проживая в Германии под видом граждан Австрии, она и ее муж передали российской стороне несколько сотен документов о стратегии НАТО и ЕС. В 2013 году оба были признаны виновными в шпионаже.

  • Франц Йозеф Штраус

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпион Штраус?

    Бывшему главе Христианско-социального союза Францу Йозефу Штраусу удалось привлечь к себе внимание прессы даже спустя много лет после своей смерти. Штраус предположительно являлся агентом военной разведслужбы США OSS - предшественницы ФБР. Федеральный центр политического образования ФРГ обнародовал эту информацию к 100-летию со дня рождения политика. Результаты отчета, правда, остаются спорными.

  • Протестующие держат плакаты с портретом Эдварда Сноудена

    Громкие шпионские скандалы в истории спецслужб

    Шпионаж: версия 2.0

    Если в период холодной войны правительства опасались двойных агентов, то сегодня - прослушки со стороны спецслужб. Интервью с Эдвардом Сноуденом и 1,7 млн секретных документов ФБР, обнародованных в 2013 году, служат доказательством того, как США совместно с другими странами ведут глобальную слежку: спецслужбы прослушивают телефонные разговоры и хранят данные миллионов интернет-пользователей.

    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


Смотреть видео 02:25

О "русском шпионе" в бундестаге: в суде Берлина продолжаются слушания по делу Йенса Ф. (06.10.2021)

Контекст

Экс-сотрудника ЦРУ арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Китая

Минюст США подозревает, что бывший сотрудник ЦРУ Александер Юк Чин Ма, находясь в сговоре со своим родственником, передавал секретную информацию разведке КНР.  

Ссылки в интернете

Пресс-релиз министерства юстиции США

Former Defense Contractor Arrested for Attempted Espionage

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские хакеры и шпионы атакуют Германию. DW Новости (29.03.2021)  

Как США шпионили за Меркель и политиками в ФРГ благодаря сотрудничеству с военной разведкой Дании (31.05.2021)  

Россия идет на разрыв с НАТО: ответ Москвы за шпионский скандал? (18.10.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Не делать прививку от ковида - лишать кого-то шанса жить  

Задержания в A1, Hyundai, EPAM. Какой сигнал бизнесу шлет Лукашенко?  

Откуда появился "омикрон" и при чем здесь Ухань и животные?  