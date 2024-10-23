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В США зафиксированы десятки отравлений в McDonald's

Сергей Ромашенко
23 октября 2024 г.

Жертвами отравления кишечной палочкой в ресторанах McDonald's в США стали почти 50 человек, один человек скончался. Курс акций McDonald's обвалился.

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В ресторане McDonald's в США
В ресторане McDonald's в СШАФото: Getty Images/S. Olson

Курс акций ресторанов быстрого питания McDonald's резко обвалился после того, как в целом ряде филиалов этого заведения в США были зафиксированы десятки случаев отравления кишечной палочкой. Один пожилой посетитель скончался и еще десять были госпитализированы после посещения McDonald's, сообщили органы здравоохранения США вечером во вторник, 22 октября.

В целом, зарегистрировано 49 случаев отравления в десяти штатах. Наибольшее число пострадавших - в Колорадо и Небраске.

Обвал акций McDonald's

После того, как стало известно об отравлениях, курс акций McDonald's обвалился на дополнительной сессии 22 октября более чем на шесть процентов.

По словам дирекции сети быстрого питания, кишечная палочка, по всей видимости, находилась в рубленом луке, который использовался для приготовления "роял чизбургера". Этот лук поступил от подрядчика, обслуживающего три распределительных центра в США.

В пяти штатах и некоторых районах еще семи штатов США "роял чизбургеры" временно изъяты из продажи.

 

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