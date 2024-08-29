В США ужесточают правила продажи табачных изделий

Лица до 30 лет в США теперь смогут покупать табачные изделия только при предъявлении удостоверения личности с фото.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) ужесточило правила продажи табачных изделий, предписав покупателям в возрасте до 30 лет предъявлять удостоверение личности с фотографией. Об этом ведомство сообщило в четверг, 29 августа.

Ранее такое правило распространялось на желающих приобрести табачные изделия в возрасте до 27 лет. В то же время был введен запрет на продажу табака в автоматах, расположенных в местах, куда имеют доступ лица в возрасте младше 21 года. Ранее это касалось мест, куда могли попасть молодые люди в возрасте до 18 лет.

Борьба со смертностью от курения в США

На протяжении последних лет в США приняли ряд мер, направленных на сокращение числа смертей, связанных с курением, и ограничение использования электронных сигарет несовершеннолетними, напоминает агентство Reuters . Так, в 2019 году минимальный возраст для покупки табачных изделий в стране подняли с 18 лет до 21 года.

"Научные исследования, которые велись на протяжении десятилетий, показали важность отстранения молодежи от потребления табака", - подчеркнул в этой связи представитель FDA Брайан Кинг. С помощью соответствующих мер удается сократить число людей, которые попадают в зависимость от табака, добавил он.

По данным Американской ассоциации пульмонологов (American Lung Association), в США из-за курения умирают 480 000 человек в год. Таким образом, курение в США - в числе самых распространенных причин смерти, которые можно было бы устранить.