В США украинского хакера приговорили к 13 годам тюрьмы

Фигурант дела о кибератаках REvil признан виновным в участии в более чем 2,5 тысячи атак. 24-летний мужчина был задержан в 2021 году в Польше и затем экстрадирован в США.

Суд в США вынес обвинительный приговор гражданину Украины по делу о кибератаках известной хакерской группировки REvil. 24-летнему мужчине назначено наказание в виде 13 лет 7 месяцев тюрьмы, а также штрафа в размере 16 млн долларов за участие в более чем 2,5 тысячи атак с использованием программ-вымогателей, сообщило в среду, 1 мая, министерство юстиции США.

Обвиняемый признал вину

Осужденный был задержан в 2021 году в Польше в рамках глобальной операции против хакерских группировок, совершающих атаки с помощью программ-вымогателей. В 2022 году он был экстрадирован в США и признал себя виновным в сговоре, направленном на совершение мошенничества, отмывания денег и нанесения ущерба защищенным компьютерам.

По словам заместителя генерального прокурора Николь Арджентьери, осужденный и его сообщники взломали тысячи компьютеров по всему миру и зашифровали их с помощью программы-вымогателя, а затем потребовали выкупы в размере более 700 млн долларов. При этом они угрожали публикацией данных своих жертв в случае их отказа заплатить выкуп.

В число совершенных REvil преступлений входит атака на американского разработчика программного обеспечения Kaseya в 2021 году, которая привела к масштабным последствиям и затронула большое число компаний в не менее чем 17 странах. Среди прочего, в результате этой кибератаки шведская сеть супермаркетов Coop была вынуждена временно закрыть большинство филиалов из-за сбоев в кассовой системе.

Хакеры REvil, предположительно, действовали из России. В ноябре 2021 года США внесли в черный список хакеров REvil из России и Украины. В январе 2022 года Россия заявила, что ликвидировала REvil по требованию США. Несколько предполагаемых хакеров были задержаны.