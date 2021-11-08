 США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины | Новости из Германии о России | DW | 08.11.2021

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Россия

США внесли в черный список хакеров REvil из РФ и Украины

ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.

Руки на клавиатуре

Хакеры REvil совершили ряд громких кибератак

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении предполагаемых членов хакерской группировки REvil, также известной как Sodinokibi и занимающейся вымогательством и шантажом в интернете. В черный список внесены гражданин РФ Евгений Полянин и украинец Ярослав Васинский, заявило в понедельник, 8 ноября, министерство финансов США. Кроме того, санкции наложены на базирующийся в Эстонии и Латвии интернет-ресурс Chatex.

По данным Вашингтона, Полянин и Васинский входят в хакерскую группировку, которая получила путем кибершантажа более 200 миллионов долларов в криптовалюте - биткоинах и монеро. В частности, оба предполагаемых киберпреступника причастны к случаям вымогательства в структурах США.

Согласно этой информации, Васинский участвовал в кибершантаже не менее чем девяти американских компаний, в том числе, в отношении IT-фирмы Kaseya в июле текущего года. Полянину вменяется в вину применение вирусов-вымогателей в отношении правительственных учреждений США и частных компаний. Интернет-ресурс Chatex внесен в санкционный список, поскольку он содействовал финансовым операциям злоумышленников. На сайте Chatex указывается, что он является "криптобанком".

Госдепартамент объявил вознаграждение за информацию о главарях REvil

Между тем Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых фигурах REvil и их местонахождении. Кроме того, до 5 миллионов долларов может получить тот, кто поможет арестовать лиц, попытавшихся участвовать в деятельности хакерской группировки, заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

Генпрокурор США Меррик Гарланд сообщил, что Евгений Полянин завладел в общей сложности суммой около 13 миллионов долларов, при этом США вернули 6,1 миллиона из этой суммы. По его данным, Полянин совершил около 3 тысяч атак с применением вирусов-вымогателей, Васинский - около 2,5 тысячи кибератак, которые принесли ему 2,3 миллиона долларов.

Васинский задержан в Польше, Полянин - на свободе

В свою очередь Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что Васинский был задержан 8 октября в Польше, где он ожидает процесса по его экстрадиции в Соединенные Штаты. ФБР также объявило Евгения Полянина в розыск. Ведомство предполагает, что он "находится в России - возможно, в Барнауле". По данным американских властей, Васинскому 22 года, Полянину - 28 лет.

Хакеры REvil совершили за последнее время ряд резонансных кибератак с требованием выкупа за разблокировку систем. В начале июля группировка взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета. Атака затронула тысячи компаний по всему миру. За возвращение доступа к поврежденным компьютерным системам взломщики первоначально запросили 70 миллионов долларов, однако позднее в беседе с журналистом Reuters назвали сумму в 50 миллионов.

Байден призвал Путина принять меры против хакеров

9 июля во время телефонных переговоров президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина пресекать хакерские атаки, совершаемые киберпреступниками из России. В конце августа 2021 года Байден, выступая в Белом доме на совещании по кибербезопасности, заявил, что ожидает, что российские власти привлекут к ответственности хакеров, осуществлявших атаки на американские компании и госучреждения с территории РФ. Тогда же Байден отметил, что, по его данным, в Кремле "знают, где они и кто они".

Ранее, во время посещения офиса директора Национальной разведки США в конце июля 2021 года, американский лидер выразил обеспокоенность в связи с участившимися кибератаками, в том числе с использованием программ-вымогателей. "Если разразится война, настоящая война со стрельбой, с крупной державой", то произойдет это из-за хакерской атаки, отметил американский президент. Некоторые журналисты посчитали, что его слова были косвенно адресованы Путину.

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  • экраны компьютеров

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

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  • логотип Yahoo

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    Автор: Илья Коваль


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