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В США совершил первый полет бомбардировщик нового поколения

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

Стратегический cтелс-бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, представленный в этом году, совершил первый полет в Калифорнии.

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Бомбардировщик B-21 Raider
Бомбардировщик B-21 Raider Фото: U.S. Air Force/ZUMA/picture alliance

В США совершил первый испытательный полет новейший стратегический cтелс-бомбардировщик B-21 Raider компании Northrop Grumman, сообщает агентство Reuters в пятницу, 10 ноября. Испытания прошли в Калифорнии, где расположен завод Northrop Grumman. Полет был запечатлен очевидцами, которые выложили видео в соцсети.

Первый в мире бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, как утверждает производитель, станет основой американской военной авиации в будущем. Это первый новый бомбардировщик, созданный в США за последние 30 лет, заявил на презентации в декабре министр обороны страны Ллойд Остин.

B-21 Raider придет на смену бомбардировщикам B-1 и B-2

Бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет "проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира", утверждает производитель.

Пентагон планирует приобрести не менее 100 этих самолетов и начать постепенно заменять ими бомбардировщики B-1 и B-2. Каждый B-21 Raider будет стоить около 750 миллионов долларов. Итоговая стоимость будет зависеть от того, сколько бомбардировщиков купит Пентагон.

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