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Бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider
Бомбардировщик шестого поколения B-21 RaiderФото: David Swanson/REUTERS
ПолитикаСША

США представили первый в мире бомбардировщик 6-го поколения

Даниил Сотников
20 мин. назад

Стелс-бомбардировщик B-21 Raider способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и должен стать основой стратегической авиации США в будущем.

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В США представили бомбардировщик шестого поколения B-21 Raider, который, как утверждает производитель, станет основой американской военной авиации в будущем. Это первый новый бомбардировщик, созданный в США за последние 30 лет, заявил на презентации министр обороны страны Ллойд Остин в пятницу, 2 декабря.

B-21 Raider стал первым в мире бомбардировщиком шестого поколения, утверждает производитель Northrop Grumman, называя его "следующим этапом эволюции парка стратегических бомбардировщиков" американских ВВС. Высокотехнологичный цифровой стелс-бомбардировщик способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы. Он сможет "проникать в противовоздушную оборону противника и достигать целей в любой точке мира", утверждает производитель.

По словам исполнительного директора Northrop Grumman Кэти Уорден, хотя B-21 внешне может напоминать предыдущие модели B-2, "как только вы попадете внутрь, сходство исчезнет". "То, как он работает внутри, чрезвычайно продвинуто по сравнению с B-2, потому что технологии настолько развилась с точки зрения вычислительных возможностей, и теперь мы можем встроить их в программное обеспечение B-21", - сказала Уорден.

"Пятьдесят лет достижений в области малозаметных технологий ушли на создание этого самолета. Даже самые совершенные системы противовоздушной обороны не смогут обнаружить B-21 в небе", - заявил Остин.

Пентагон планирует закупить 100 бомбардировщиков

Шесть бомбардировщиков уже находятся на различных стадиях окончательной сборки и испытаний на заводе Northrop Grumman в Калифорнии, сообщила компания. Всего планируется произвести 100 самолетов, отмечает телеканал CNBC.

Пентагон и производитель не назвали стоимость B-21. Как напоминает Reuters, в 2010 году ВВС США оценивали его в 550 млн долларов за штуку, что соответствует 753 млн долларов на сегодняшний день. Итоговая стоимость будет зависеть от того, сколько бомбардировщиков купит Пентагон.

"В ближайшее время мы полетаем на этом самолете, испытаем его, а затем запустим в производство. И мы создадим бомбардировочные силы в количестве, соответствующем грядущей стратегической обстановке", - сказал Остин. Первый полет произойдет не ранее 2023 года, заявил производитель.

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