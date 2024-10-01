В США раскритиковали "небезопасный маневр" Су-35 у Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в понедельник, 30 сентября, обнародовало в своем микроблоге X кадры, изображающие, как российский истребитель Су-35 проносится в непосредственной близости от американских F-16 у Аляски. В комментарии к этому ролику глава NORAD, генерал Грегори Гийо назвал этот маневр "небезопасным, непрофессиональным и подвергшим опасности всех".

Указывается, что инцидент произошел 23 сентября, когда самолеты NORAD выполняли "безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в идентификационной зоне ПВО Аляски (Alaska Air Defense Identification Zone, ADIZ)". Телеканал CBS News уточняет на своем сайте, что речь идет о зоне, которая находится за пределами суверенного воздушного пространства США, но в которой самолеты должны предоставлять о себе информацию для опознания.

Российские истребители были замечены там "всего через несколько дней, после того как около 130 американских солдат были временно переброшены на отдаленный остров Аляски (остров Шемья, который относится к Алеутским островам Аляски. - Ред.), с мобильными ракетными установками на фоне всплеска военной активности России у западных границ США", говорится далее в публикации.

Журналисты обращают внимание, что американские военные были направлены на остров Шемья в то время, когда восемь российских военных самолетов и четыре судна ВМФ РФ, включая две подводные лодки, проходили вблизи Аляски в ходе совместных военных учений России и Китая (маневры "Бэйбу / Взаимодействие-2024"). "Ни один из тех самолетов не нарушил воздушное пространство США", - подчеркивается в публикации.

Российские самолеты у берегов Аляски

Ранее NORAD сообщало, что обнаружило и отследило российские военные самолеты у берегов Аляски в течение четырех дней: 11 сентября, 13 сентября, 14 сентября и 15 сентября.

Указывается, что число российских самолетов, залетающих в идентификационную зону ПВО Аляски, разнится год от года. По данным NORAD, раньше такие инциденты происходили 7-8 раз в год, однако в последнее время их число возросло. Так, в прошлом году американские военные зафиксировали 26 подобных случаев, в текущем году - к данному моменту - 25.

Между тем член комитета по вооруженным силам Сената США, республиканец Дэн Салливан, комментируя инцидент 23 сентября, назвал его "еще одной причиной нарастить американское военное присутствие на Аляске и в Арктике". "Безрассудные и непрофессиональные маневры российских пилотов истребителей - всего в нескольких футах от наших истребителей, базирующихся на Аляске, в зоне ADIZ Аляски 23 сентября - поставили под угрозу жизни наших отважных летчиков и подчеркивает эскалацию агрессии, которую мы наблюдаем со стороны таких диктаторов, как Владимир Путин",- цитирует заявление Салливана по этому поводу агентство AP.

Со своей стороны Минобороны России 24 сентября сообщило в Telegram , что "два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски". "Продолжительность полета составила более 11 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорилось в этом посте.