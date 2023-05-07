  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Эдуард Хегер объявил о намерении сложить полномочия
Эдуард Хегер объявил о намерении сложить полномочия (фото из архива)Фото: Alex Halada/IMAGO
ПолитикаСловакия

В Словакии меняется глава правительства

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Людовит Одор после 15 мая возглавит новое правительство Словакии, сообщила президент Чапутова. Одор сменит исполнявшего обязанности премьера Эдуарда Хегера, который объявил о намерении сложить полномочия.

https://p.dw.com/p/4R0hV

Людовит Одор возглавит новое правительство Словакии. Об этом сообщила в воскресенье, 7 мая, президент Словакии Зузана Чапутова в телевизионном обращении. Заместитель главы Национального банка Словакии Одор сменит исполнявшего обязанности главы правительства Эдуарда Хегера, который ранее объявил о намерении сложить полномочия.

Чапутова уточнила, что назначит новое временное правительство после 15 мая, когда проведет консультации с парламентскими фракциями, передало агентство Reuters. До 15 мая Хегер должен будет оставаться на посту. "Оставляю за президентом право попытаться привести Словакию к свободным и демократическим выборам с новым временным правительством", - подчеркнул Хегер.

Досрочные парламентские выборы в Словакии должны состояться 30 сентября.

Усиление политического кризиса

В последние дни политический кризис в стране усилился. На фоне финансового скандала в отставку подал министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словакии Самуэл Влчан. Словацкие СМИ распространили информацию, что связанная с его семьей компания получила невозвратные государственные субсидии на сумму свыше 1,4 млн евро (1,5 млн долларов). Затем без уточнения причин прошение об отставке направил президенту глава МИД Растислав Качер.

В декабре коалиционное правительство Хегера получило вотум недоверия. С тех пор премьер оставался на посту в качестве исполняющего обязанности главы кабинета.

Смотрите также:

Война в Украине: тысячи беженцев приняла Словакия

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Бои за Бахмут

В Киеве заявляют о перегруппировке сил РФ под Бахмутом

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество19 ч. назад
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура6 мая 2023 г.
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество6 мая 2023 г.
Бои под Бахмутом

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Конфликты5 мая 2023 г.
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес5 мая 2023 г.
На главную страницу