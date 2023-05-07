В Словакии меняется глава правительства

Людовит Одор после 15 мая возглавит новое правительство Словакии, сообщила президент Чапутова. Одор сменит исполнявшего обязанности премьера Эдуарда Хегера, который объявил о намерении сложить полномочия.

Людовит Одор возглавит новое правительство Словакии. Об этом сообщила в воскресенье, 7 мая, президент Словакии Зузана Чапутова в телевизионном обращении. Заместитель главы Национального банка Словакии Одор сменит исполнявшего обязанности главы правительства Эдуарда Хегера, который ранее объявил о намерении сложить полномочия.

Чапутова уточнила, что назначит новое временное правительство после 15 мая, когда проведет консультации с парламентскими фракциями, передало агентство Reuters. До 15 мая Хегер должен будет оставаться на посту. "Оставляю за президентом право попытаться привести Словакию к свободным и демократическим выборам с новым временным правительством", - подчеркнул Хегер.

Досрочные парламентские выборы в Словакии должны состояться 30 сентября.

Усиление политического кризиса

В последние дни политический кризис в стране усилился. На фоне финансового скандала в отставку подал министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Словакии Самуэл Влчан. Словацкие СМИ распространили информацию, что связанная с его семьей компания получила невозвратные государственные субсидии на сумму свыше 1,4 млн евро (1,5 млн долларов). Затем без уточнения причин прошение об отставке направил президенту глава МИД Растислав Качер.

В декабре коалиционное правительство Хегера получило вотум недоверия. С тех пор премьер оставался на посту в качестве исполняющего обязанности главы кабинета.

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