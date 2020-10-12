 В Словакии к лишению свободы приговорен депутат-праворадикал | Новости из Германии о Европе | DW | 13.10.2020

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Европа

В Словакии к лишению свободы приговорен депутат-праворадикал

Экс-глава словацкого региона Мариан Котлеба признан виновным в поддержке антидемократической идеологии и распространении соответствующей символики. Впервые в Словакии осужден парламентарий.

Лидер ультранационалистической словацкой партии Мариан Котлеба

Лидер ультранационалистической партии Мариан Котлеба когда-то был главой крупнейшего региона Словакии (фото из архива)

В Словакии приговорен к лишению свободы на четыре года и четыре месяца лидер праворадикальной партии "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия" (ĽSNS) Мариан Котлеба. Суд признал его виновным в поддержке идеологии, ставящей под угрозу гражданское общество и демократию, при помощи распространения соответствующей символики.

В своем последнем слове обвиняемый 43-летний политик заявил, что "не осознает себя совершившим какое-либо преступление". Он намерен опротестовать приговор в верховном суде. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов. Если приговор ему все же будет окончательно утвержден, Котлеба потеряет свой депутатский мандат. Это первый случай в истории Словакии, когда к тюремному заключению приговорен действующий парламентарий.

Ультранационалист и экс-глава региона

Котлеба известен как ультранационалист, отметившийся ненавистническими высказываниями в отношении народа рома, мигрантов и беженцев. Партия ĽSNS выступает против ЕС и требует выхода Словакии из НАТО. В 2016 году она вошла в словацкий парламент и к настоящему моменту занимает 17 депутатских мест из 150.

В 2017 году правые националисты потерпели поражение на региональных выборах, и Котлеба не смог переизбраться на пост главы Банскобистрицкого края, самого крупного региона страны, который возглавлял с 2013 года. Против Котлебы и его однопартийцев уже не раз велись следственные действия по обвинению в экстремизме.

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