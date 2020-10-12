В Словакии к лишению свободы приговорен депутат-праворадикал

В Словакии приговорен к лишению свободы на четыре года и четыре месяца лидер праворадикальной партии "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия" (ĽSNS) Мариан Котлеба. Суд признал его виновным в поддержке идеологии, ставящей под угрозу гражданское общество и демократию, при помощи распространения соответствующей символики.

В своем последнем слове обвиняемый 43-летний политик заявил, что "не осознает себя совершившим какое-либо преступление". Он намерен опротестовать приговор в верховном суде. Заключительная речь Котлебы длилась около восьми часов. Если приговор ему все же будет окончательно утвержден, Котлеба потеряет свой депутатский мандат. Это первый случай в истории Словакии, когда к тюремному заключению приговорен действующий парламентарий.

Ультранационалист и экс-глава региона

Котлеба известен как ультранационалист, отметившийся ненавистническими высказываниями в отношении народа рома, мигрантов и беженцев. Партия ĽSNS выступает против ЕС и требует выхода Словакии из НАТО. В 2016 году она вошла в словацкий парламент и к настоящему моменту занимает 17 депутатских мест из 150.

В 2017 году правые националисты потерпели поражение на региональных выборах, и Котлеба не смог переизбраться на пост главы Банскобистрицкого края, самого крупного региона страны, который возглавлял с 2013 года. Против Котлебы и его однопартийцев уже не раз велись следственные действия по обвинению в экстремизме.

Приговор неонацистам в Греции

Суд над праворадикалами в Афинах

Ранее, 7 октября, суд в Греции приговорил к длительным срокам заключения руководителей и членов праворадикальной партии "Золотая заря" ("Хриси Авги"), в том числе ее лидера Николаоса Михалолиакоса, которых обвиняли в создании преступной организации, нападениях на людей, убийствах и незаконном обороте оружия. Обвинение было предъявлено почти 70 членам организации, среди них 18 экс-депутатов греческого парламента. В 2012 году на выборах "Золотая заря" получила 6,3% голосов.

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