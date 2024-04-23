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Школы Латвии уберут русский язык как второй иностранный

Даниил Сотников
23 апреля 2024 г.

Власти Латвии намерены к 2026 году отказаться от русского языка как второго иностранного в школах. Сейчас его учат половина школьников.

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Вид на старый город Риги
Вид на старый город РигиФото: DW

Кабинет министров Латвии во вторник, 23 апреля, утвердил правила о госстандарте основного образования и образцов программ основного образования. Положения предусматривают в том числе отмену с 2026 года изучения русского языка в школах как второго иностранного.

По данным Минобразования Латвии, почти в половине школ вторым иностранным языком является русский. Школьники, которые до 1 сентября 2025 года выбрали его, смогут продолжать изучение до завершения девятого класса. Начиная с 2026/2027 учебного года учащиеся смогут выбирать в качестве второго иностранного только официальные языки стран ЕС и Европейской экономической зоны или же иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями об образовании. Как пишет Delfi, русский в число этих языков не входит.

Министр образования Анда Чакша рассказала, что с 2026/2027 учебного года дети будут начинать учить второй иностранный язык не с 4-го, как сейчас, а с 5-го класса. Как пишет портал Delfi, в ближайшее время фактически аналогичные поправки к Закону "Об образовании" утвердит в третьем чтении Сейм.

Возражения против отказа от русского языка в школах

Во время публичного обсуждения новых правил было получено необычно много возражений от частных лиц - более 300, указывает Delfi. Все эти возражения были сведены в таблицу и приложены к проекту решения правительства. В таблице напротив возражений было указано, что они "не приняты во внимание", пишет портал.

Возражение в основном относились к тому, что дети не должны быть ограничены в изучении родного языка и должны сами решать, какой язык им изучать. Кроме того, подчеркивалось, что отказ от русского языка по политическим причинам недопустим.

Переходный период в отказе от русского языка в школах обоснован необходимостью подготовить преподавателей, которых сейчас не хватает, отмечает Delfi.

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