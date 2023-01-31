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Новые фигуранты дела о коррупции - Марк Тарабелла и Андреа Коццолино
Новые фигуранты дела о коррупции - Марк Тарабелла и Андреа КоццолиноФото: Dirk Waem/Nicolas Landemard/picture alliance
ПолитикаЕвропа

В скандале о коррупции замешаны еще два евродепутата

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

Органы юстиции Бельгии ходатайствовали о лишении депутатской неприкосновенности двух социал-демократов. Один из них предположительно получал взятки в Катаре, а другой - в Марокко.

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В скандал о коррупции в Европейском парламенте оказались вовлечены еще два депутата. Парламентский комитет по делам юстиции во вторник, 31 января, единогласно проголосовал за открытие уголовного производства в отношении социал-демократов  Марка Тарабеллы из Бельгии и Андреа Коццолино из Италии. Этот вопрос будет окончательно решен на пленарном заседании Европарламента 2 февраля. Ранее органы юстиции Бельгии ходатайствовали о лишении обоих парламентариев депутатской неприкосновенности. Тарабеллу подозревают в получении финансовых выгод от Катара, а Коццолино вдобавок предположительно находился под финансовым влиянием Марокко. Оба подозреваемых отрицают эти обвинения.

Следственные мероприятия

Сотрудники правоохранительных органов в ходе следственных мероприятий в декабре провели обыск в частных помещениях Марка Тарабеллы. На Андреа Коццолино до недавнего времени работал Франческо Джорджи - один из главных фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте.

Джорджи наряду с тремя другими обвиняемыми в настоящее время находится в следственном изоляторе. Среди фигурантов - его спутница жизни Эва Кайли, которую сняли с должности заместителя председателя Европарламента. Органы юстиции Бельгии обвиняют их в коррупции, принадлежности к преступной группировке и отмывании денег. В ходе расследования скандала власти конфисковали уже 1,5 млн евро.

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